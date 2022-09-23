За минувшие сутки от вражеских обстрелов погибли 10 мирных украинцев и почти 40 получили ранения
Российские оккупанты накрыли огнем из разных видов вооружения более 65 наших городов и сел.
Событие:Российские оккупанты массово обстреляли Донбасс из авиации и реактивной артиллерии. Повреждены и разрушены жилье, инфраструктурные объекты. Есть убитые и раненые среди мирного населения. Всего за сутки в области полиция задокументировала 30 преступлений.
Детали и комментарии:Армия РФ осуществила восемь огневых атак на Авдеевку и шесть на Бахмут. Орловка, Клещиевка Есть потери среди мирного населения, – говорится в сообщении правоохранительного ведомства – уничтожены и повреждены 42 гражданских объекта – 27 жилых домов, цеха коксохимического завода, помещения аграрного предприятия, хлебозавода, водоканала, линии электропередач, , продовольственный склад, магазин, автомобильный мост».
Кроме того, ночью оккупанты ударили ракетой по Торецку. Разрушений претерпел девятиэтажный дом. В одном из подъездов обрушились три верхних этажа. Как сообщил в Facebook глава ОВА Павел Кириленко, из-под завалов спасли 19 человек, среди которых двое детей. В результате еще одного ракетного удара, который пришелся на магазин, от осколочных поражений погибли люди, травмированы, среди них 15-летняя девочка. За предыдущие сутки в результате массовых обстрелов Бахмута подверглись разрушениям 10 частных домов и многоэтажка, а также критическая инфраструктура. Всего за минувшие сутки от российских обстрелов погибли семь мирных жителей Донбасса. А еще 17 получили ранения.
Сегодня ночью оккупационные войска в очередной раз нанесли удары по Николаеву. Пока известно о повреждении жилых домов и объекта промышленной инфраструктуры. Также частично разрушены частные дома, водопровод и электросети.
Утром враг обстрелял Никопольский район на Днепропетровщине из «Градов» и ствольной артиллерии. Накрыл огнем Марганец и Никополь Погибли 2 человека, еще 9 – ранены
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«В Марганце загорелись частный жилой дом и газовая труба. Огонь уже укротили, – сообщает территориальное подразделение ГСЧС – повреждены более двух десятков частных жилых домов, еще один – полностью разрушен. Изувечены две многоэтажки. Побило авто и линии электропередач. Никополи из-за атаки российской оккупационной армии изуродованы 11 жилых домов и гараж».
Как сообщается в возведении председателей ОВА об обороне ситуация в регионах, в полночь враг выпустил около 10 снарядов по Запорожью. Повреждения получили объекты инфраструктуры. Вчера рашисты обстреливали Купянск на близлежащие населенные пункты Харьковской области. Ранения получили семь человек, в том числе мальчик и девочка по семь лет. В Харьковском районе один человек погиб, а в Чугуевском двое подорвались на мини и госпитализированы.
За минувшие сутки враг совершил два обстрела Новгород-Северского района Черниговской области и 11 обстрелов приграничных общин Сумщины. Зафиксировано около 130 прилетов. Под огнем оказались 10 общин. Ранены четыре человека, повреждены два десятка домов, семь автомобилей, два предприятия, школа, садик и сельский дом культуры.
В общей сложности за минувшие сутки, как сообщили в Генштабе ВСУ, враг обстрелял из разных видов вооружения более 65 украинских городов и сел, подавляющее большинство которых расположено вдоль линии фронта.