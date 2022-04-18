За месяц украинские пограничники обнаружили 73 человек, которые пытались подкупить правоохранителей
Киянин пытался уехать в Румынию за 3 тысяч долларов взятки. Фото: Госпогранслужба
Более 1,3 миллиона гривен взяток пытались предложить украинским пограничникам разные лица для того, чтобы незаконно выехать из страны.
Во время пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе в течение марта пограничники зафиксировали более 70 попыток предоставления неправомерной выгоды.
Подкупить правоохранителей попытались 62 гражданина Украины и 11 иностранцев. Среди взяткодателей были и мужчины, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.
«Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, по которому законом предусмотрена уголовная ответственность»,— напоминают в Госграницслужбе.
житель столицы предложил пограничнику Мукачевского отряда три тысячи долларов взятки, чтобы покинуть страну и убежать от мобилизации. Для пересечения границы 33-летний мужчина выбрал пункт пропуска «Солотвино», на границе с Румынией. Киевлянину грозит штраф от пятисот до семисот пятидесяти тысяч рублей или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, пограничники просят граждан не навешивать ярлыки неблагочестия на всех правоохранителей, а в случае, если вы стали участником или свидетелем неправомерных действий на государственной границе, сразу сообщать подразделения ГНСУ.
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Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»