За месяц кольцевой электричкой в столице воспользовались 270 тысяч пассажиров
24.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Электричка ездит по городу месяц. Фото: Укрзализныця
Рекорд по перевозке пассажиров установили 20 апреля.
Новая кольцевая электричка ровно месяц курсирует по Киеву!
Kyiv City Express в цифрах:< /p>
- 270000 пассажиров;
- рекордные 15232 на сутки 20 апреля;
- 20 станций;
- полное кольцо Киевом за 110 минут;
- 99% отправлений по графику.
А еще сделали более удобным поиск расписания и покупку билетов через чат-бот.
Для того, чтобы это сделать, нужно перейти в чат-бот «Укрзализныци» в Viber или Telegram.
Чтобы посмотреть расписание кольцевой электрички
- в главном меню нажать «Кольцевая электричка»;
- выбрать пункт «Расписание»;
- появится изображение с расписанием движения электрички на каждой станции.
Чтобы приобрести билеты на кольцевую электричку
- в главном меню нажать «Кольцевая электричка»;
- выбрать станцию отправления с или написать ее название в поле ввода текста; выбрать станцию назначения из предложенных, или написать ее название в поле ввода текста; выбрать день отправления, количество билетов, наличие детей, наличие багажа (или велосипеда или животного); Русановка, которая не функционировала с 2011 года, и начал курсировать еще один модернизированный электропоезд.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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