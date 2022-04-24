За месяц кольцевой электричкой в ​​столице воспользовались 270 тысяч пассажиров

magictr | 24.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Электричка ездит по городу месяц. Фото: Укрзализныця

Рекорд по перевозке пассажиров установили 20 апреля.

Новая кольцевая электричка ровно месяц курсирует по Киеву!

Kyiv City Express в цифрах:< /p>

  • 270000 пассажиров;
  • рекордные 15232 на сутки 20 апреля;
  • 20 станций;
  • полное кольцо Киевом за 110 минут;
  • 99% отправлений по графику.

А еще сделали более удобным поиск расписания и покупку билетов через чат-бот.

Для того, чтобы это сделать, нужно перейти в чат-бот «Укрзализныци» в Viber или Telegram.

Чтобы посмотреть расписание кольцевой электрички

  • в главном меню нажать «Кольцевая электричка»;
  • выбрать пункт «Расписание»;
  • появится изображение с расписанием движения электрички на каждой станции.

Чтобы приобрести билеты на кольцевую электричку

  • в главном меню нажать «Кольцевая электричка»;

    • < li>выбрать пункт «Билеты»;

  • выбрать станцию ​​отправления с или написать ее название в поле ввода текста; выбрать станцию ​​назначения из предложенных, или написать ее название в поле ввода текста; выбрать день отправления, количество билетов, наличие детей, наличие багажа (или велосипеда или животного); Русановка, которая не функционировала с 2011 года, и начал курсировать еще один модернизированный электропоезд.

    Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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