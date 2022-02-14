За инвалидность или смерть после вакцинации от COVID-19 в Украине будут выплачивать денежную компенсацию
Вакцинация пока еще единственный способ защиты от COVID-19. Фото: Борис Корпусенко
Это же касается и применения лекарства против коронавируса. Но тот факт, что серьезные осложнения возникли именно вследствие вакцинации нужно доказать.
Кабинет Министров Украины утвердил порядок осуществления компенсации ущерба в случае осложнений или смерти, возникших после использования лекарства или вакцинации от COVID-19.
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Правительственные чиновники определили разовую денежную компенсацию, которую будут выплачивать в случае установления лицу группы инвалидности, связанной с осложнениями, возникшими после использования лекарственных средств или вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.
Размер компенсации с 2022 года составляет от 744,3 тысячи до 992,4 тысячи гривен, в зависимости от группы инвалидности, которую установят украинцу после вакцинации или принятии лекарств против инфекции. К тому же предусмотрена денежная компенсация в случае смерти , вызвавшей вакцинацию или использование лекарственных препаратов от COVID-19.
В таком случае выплату получат члены семьи, родители или иждивенцы умершего лица. Она составляет 750-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленный на 1 января календарного года.
До принятия этого решения действовало постановление № 371 от 31 марта 2021 , которые могут возникнуть после вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Она предусматривала компенсации украинцам в аналогичных размерах только вследствие осложнений, которые привели к установлению группы инвалидности после вакцинации.
Напомним, Кабинет Министров Украины расширил программу Поддержка (программа, которую запустили в Украине для стимулирования людей к вакцинации от коронавируса) для пожилых людей. Теперь за одну тысячу можно не только купить лекарства, но и оплатить коммунальные услуги.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что весной этого года в Украине стартует новая программа. В ее рамках вакцинированы украинцы, старше 60 лет, получат бесплатный современный смартфон и льготный тариф.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»