За этот год в Киеве сделали 13 операций по трансплантации почки, Анна Старостенко
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. Фото: КГГА
Заместитель председателя КГГА сообщила, что, несмотря на вызовы COVID-19, столица успешно развивает трансплантацию важных органов.
И хотя столица, как и вся страна, сейчас только в начале пути развития трансплантологии, впрочем, сейчас показываем уже неплохие результаты. Так, за девять месяцев этого года в Киеве успешно сделали 13 операций по пересадке почки. После обострения ситуации с полётами в Беларусь, которая раньше принимала наших граждан на такие операции, это очень неплохой показатель.
Итак, сейчас и руководство города, и медики делают все, чтобы наладить этот процесс в Украине. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, приветствуя участников Украинско-турецкой научно-практической конференции «Трансплантация», проводимой Национальным медицинским университетом имени А.А. Богомольца (Киев, Украина) совместно с Университетом Башкент (Анкара, Турция).
«Киев поддерживает проведение таких чрезвычайно важных мероприятий. Научно-практические конференции дают возможность врачам делиться опытом, открывать и изучать новые практические подходы к диагностике, лечению и оперированию, к и послеоперационному ведению пациентов. Особенно, если речь идет о трансплантации»,— подчеркнула Анна Старостенко.
По ее словам, для столичных специалистов важно приобщаться к таким мерам, как нынешняя конференция и получать неоценимый опыт. Ведь в дальнейшем он позволит сохранить здоровье и жизнь сотням нуждающихся киевлян.
Отметим, что научная программа конференции предусматривает доклады и «живую» хирургию в прямом эфире.
В Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова недавно двум пациенткам сделали операции по пересадке почки от одного неодушевленного донора. Сейчас женщины восстанавливаются и ждут выписки.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»