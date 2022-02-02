За драку со стрельбой в центре Киева задержали 14 человек
Полиция открыла дело за хулиганство
У Софийской площади на улице Владимирской снова подрались активисты радикальных организаций и охранники «обменника».
Какая неделя назад , не обошлось без стрельбы. На место немедленно прибыли спецназначители и следственно-оперативная группа. Двоих мужчин госпитализировали в больницу, а 14 человек доставили в Шевченковское районное управление полиции. Правоохранители сообщили, что охранники произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия, но от пуль никто не пострадал.
В настоящее время с задержанными общаются следователи, которые начали уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Санкция статьи предусматривает до четырех лет заключения.
Такие же «разборки» со стрельбой в воздух происходили на том же месте 25 января, правда, без мордобоя. Тогда в райотдел доставили шесть человек: троих мужчин с одной стороны конфликта и столько же с другой. Активисты заявляют, что через этот «обменник» якобы проходят незаконные операции, из которых финансируют боевиков на Донбассе. Работники финучреждения говорят о банальном рейдерстве.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»