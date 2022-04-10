За 45 дней войны в столице поженилось более 1400 пар и родилось более 1000 малышей
За этот период в Киеве родилось 1189 малышей. Фото со страницы Николая Поворозника
За 45 дней полномасштабного вторжения агрессора в столице поженились 1439 пар. За этот период в Киеве родилось 1189 малышей: 629 мальчиков и 560 девочек. Среди новорожденных — 29 двойней.
Город живет и в нем каждый день рождаются новые семьи и новые жизни.
«За 45 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в столице поженились 1439 пар, и только за последнюю неделю — 300. За этот период в Киеве родилось 1189 малышей: 629 Среди новорожденных — 29 двойней. Я желаю новорожденным и их родителям крепкого здоровья и мирного неба, а новообразованным семьям — благополучия и счастья!» — отметил первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.
Он напомнил, что в столице стало безопаснее, однако вероятность повторных воздушных атак очень велика, поэтому киевлянам нужно быть осторожными.
«Учитывайте возможную опасность, когда принимаете решение выйти из дома. Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Вместе победим!» — сказал первый заместитель председателя КГГА.
Возвращается к работе и бизнесу города. В частности, работают сети оптик и торговые центры.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»