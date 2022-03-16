За 20 дней войны в столице родилось 725 детей
Маленькая киевлянка с мамой. Фото со страницы Николая Поворозника
Жизнь продолжается. И об этом свидетельствуют хорошие новости о количестве новорожденных в столичных роддомах.
О младенцах, родившихся в эти дни в столице рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«За 20 дней войны с русскими оккупантами в столице родилось 725 детей: 388 мальчиков и 337 девочек. Среди новорожденных 12 двойней», — написал он. jpg» alt=»За 20 дней войны в столице родилось 725 детей» />
Консультативно-диагностические центры столицы. Врачи безотказно оказывают специализированную помощь и выписывают рецепты на льготные медикаменты.
По данным Министерства юстиции, с начала войны в Украине было зарегистрировано 10683 брака и рождения 10767 младенцев. Службы, подчиненные Минюсту, продолжают работать и регистрировать акты гражданского состояния.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»