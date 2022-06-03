За 100 дней полномасштабной войны россия не достигла в Украине никакой стратегической цели, — Минобороны Британии.
В ведомстве рассказали, почему сорвались планы врага.
Фото из сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++ < /i>
Событие: В Министерстве обороны Великобритании считают, что за 100 дней полномасштабной войны РФ не достигла никакой стратегической цели, в частности захватить Киев и украинские центры управления, говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Детали и комментарии: < /strong>«Постоянное сопротивление украинцев и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций», — отмечают в министерстве. После провала первоначального плана россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе, где достигла тактического успеха. По данным Минобороны Великобритании, Россия контролирует более 90% Луганской области и, скорее всего, будет полностью контролировать ее в ближайшие две недели. «Однако россия не смогла создать маневр или движение по другим фронтам или направлениям, все они перешли к обороне», — отмечает британское ведомство. По его мнению, для того, чтобы Россия достигла какой-либо формы успеха на фронте, нужны постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что в результате жестоких боев в феврале-марте ВСУ удалось сорвать планы российских оккупантов в «парадном» темпе захватить нашу страну. Сейчас украинские Силы обороны ведут бои на востоке и на юге, у нас есть успехи, а есть и неудачи. Об этом он рассказал в блоге для сайта 24 канала. По словам Снегирева, главное, чего мы добились за прошедшие три месяца, — это освобождение силами обороны ранее оккупированных территорий. В настоящее время 80% территории страны контролируется ВСУ. «Общее количество освобожденных населенных пунктов в настоящее время достигает примерно 1 100. Кроме военного, это, соответственно, и психологический эффект, свидетельствующий о способности ВСУ совершать не только сопротивление, но и вести контрнаступление», — рассказал эксперт. Еще одна победа, по его мнению, — это консолидация украинского общества. «За три месяца активной информационно-пропагандистской атаки на сознание украинцев врагу не удалось посеять раздор на тезисах политических, языковых или религиозных различий в нашем обществе. Это было основной задачей роспропаганды, и оно провалилось. И это – наш общий успех. Отсюда вытекает . следующее достижение Украины и украинцев – феноменально высокая степень доверия населения к государственному институции. В настоящее время ВСУ доверяют более 90 процентов граждан Украины. Это очень положительный сигнал для нас и очень плохой для агрессора», — подчеркнул Снегирев.
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Между тем Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За 100 дней войны наша армия уже ликвидировала около 30 950 военных рф (+100 за последние сутки). Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, украинская армия уже уничтожила 1367 танков (+4), 3366 боевых бронированных машин (+12), 661 артиллерийскую систему (+14), 207 РСЗО, 95 ПВО, 210 самолетов, 175 вертолетов, 535 БЛА 14), 121 крылатую ракету (+1), 13 кораблей/катеров, 2329 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 51 единицу специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.