Уверенно приближаемся к 40000. Украинские защитники ликвидировали еще 150 захватчиков
Наибольшие потери агрессор понес на Бахмутском направлении.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал новую статистику потерь путинской армии на войне По подсчетам Генштаба, украинские защитники уничтожили 32 300 кафиров, 150 из которых – mdash; за прошедшие сутки.
Детали и комментарии:Весомые потери враг понес и в технике, а именно:
— танки — 1432 (+2 по сравнению с прошедшими сутками),
— боевые бронированные машины — 3492 (+8),
— артиллерийские системы — 718 (+3),
— РСЗО — 226,
— средства ПВО — 97,
— самолеты — 213 (+1),
— вертолеты — 178,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 585 (+3),
— крылатые ракеты — 125,
— корабли/катера — 13,
— автомобильная техника и автоцистерны — 2460 (+5),
— специальная техника — 54.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Как информирует The Guardian, российские войска теряют особо большое количество живой силы и боевой техники в нынешних боях на западе Луганской области. в районе городов Северодонецка и Лисичанска, где им удалось добиться определенных успехов и продвинуться вперед.
Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что уже в июне потери россии могут пересечь отметку в 40 тысяч человек. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 109-го дня войны. По его словам, российская армия попытается завести на Донбасс резервные силы, в том числе слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали по пути скрытой мобилизации. «Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве — в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих потерянных» военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли», — заявил Зеленский.
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Кремль о своих поражениях в войне против Украины в последнее время не сообщает. 25 марта лишь во второй раз с начала масштабного вторжения российская сторона обнародовала данные, согласно которым 1 351 российский военнослужащий погиб, еще 3 825 получили ранения.
Точное количество потерь Украины неизвестно. Советник главы офиса президента Алексей Арестович 10 июня заявил, что, по его оценке, с начала боевых действий погибли до 10 тысяч украинских военных. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что ежедневно на развязанной россией войне погибает 60 100 украинских военных, а еще 500 получат ранения.