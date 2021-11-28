Утром в Киеве ожидается туман
28.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Туман будет держаться до обеда.
Утром 28 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м(1 уровень опасности, желтый).
Чтобы погодные условия не привели к нарушению движения транспорта на дорогах, специалисты рекомендуют водителям во время управления следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом ;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»