Утром в Киеве ожидается туман

magictr | 28.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Утром в Киеве ожидается туманТуман будет держаться до обеда.

Утром 28 ноября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м(1 уровень опасности, желтый).

Чтобы погодные условия не привели к нарушению движения транспорта на дорогах, специалисты рекомендуют водителям во время управления следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом ;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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