Утром Киев и область обстреляли ракетами
По предварительным данным, враг их запустил из акватории Каспийского моря.
Фото: NTA A A+ A++ < /i>
Событие:5 июня утром Киев очнулся от мощных взрывов. Российские кафиры обстреляли ракетами столицу область – попали в объекты «Укрзализныци». Теперь отказ об одном пострадавшем лице.
Детали и комментарии:По словам очевидцев, примерно в 5.50 над Дарницким районом столицы пролетело несколько крылатых ракет типа «Калибр». В полете они издавали громкий звук и были хорошо видны на утреннем небе. Впоследствии в раздалось несколько взрывов – по разным данным, было от двух пяти. “прилетов”. На локациях виден дым, который появился после взрывов.
Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что несколько взрывов раздалось в Дарницком и Днепровском районах столицы.
«На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одно пострадавшее лицо госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атаке», – написал он в Facebook.
Ракетные удары получили объекты «Укрзализныци». Об этом сообщил Telegram-каналу член наблюдательного совета ведомства Сергей Лещенко.
Мэр Броваров Игорь Сапожко написал на своей странице в Facebook, что взрывы, прогремевшие в Киеве, были слышны в Броварах и до города дошел дым. воздухе. Закройте окна и удерживайтесь от прогулок на улице», – отметил глава Броваров.
Еще одну вражескую ракету сбили над Киевщиной. Об этом сообщили в областной военной администрации.
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«Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог», – отметила в ОВА.
Ракеты, которыми обстреляли Киев и область. по предварительным данным, враг запустил из Ту-95 в акватории Каспийского моря. Об этом заявили в командовании Воздушных сил ВСУ. Одна из них пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС Николаевской области.
«5 июня россия совершила очередной акт ядерного терроризма – в 5.30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа «Калибр», пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. В настоящее время россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожает всему миру. Рашисты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может привести к ядерной катастрофе и утечке радиации» – сообщили в НАК «Энергоатом».
Этой ночью российские войска ударили ракетами из самолета по Краматорску и Дружковке. Есть повреждения на двух предприятиях.
«Ночной авиаракетный удар по Краматорску. «Освобождают» нас от промышленности. По предварительной информации без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях», — сообщил городской Александр Гончаренко.
«Разрушены частные дома, по меньшей мере один человек погиб, один ранен – такие результаты ночного ракетно-бомбового удара, нанесенного российскими войсками по Дружковке», – добавил глава Донецкой ОВА Павел Крылиленко.
По информации оперативного командования «Юг», в корабельной группировке России в Черном море находятся четыре корабля и одна подводная лодка, которые оснащены 36 крылатыми ракетами. Так что угроза ракетных атак на украинские города остается. Военные призывают соотечественников не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.