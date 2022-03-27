Утрачены достопримечательности Киева: театр Геймана на Заньковецкой
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Здание театра на слитлине 30-х годов. Фото из открытых источников
27 марта мировое сообщество празднует Международный День Театра
По случаю праздника «Вечерний Киев» вспоминает «Театр Геймана » — потерянный театрально-развлекательный комплекс Киева, игравший чрезвычайно важную роль в культурной жизни столицы в первой половине XX века.
За 40 лет существования здание неоднократно горело, трижды перестраивалось и более 6 раз меняло свое название, пройдя тернистый путь от легкомысленного кафе-шантана «Аполло», театра «Медведь» театра военного округа. «Потерянные достопримечательности Киева: театр Геймана на Заньковецкой» />
Георгий Шлейфер — создатель «Киевского Парижа». Фото: Википедия
Театр Геймана был построен в первые годы XX века по проекту известного киевского архитектора Георгия Шлейфера — одного из создателей «Киевского Парижа». Зодчий был известным поклонником искусства и даже получил персональную ложу в Театре «Соловцов» (Франко), который проявил благодарность талантливому автору здания.
Свое первое название Театр Геймана получил от имени владельца, который выкупил этот участок на улице Меринговской (Заньковецкой), 8 и построил трехэтажный дом, где размещался театр на 600 мест для выступлений артистов, концертов и концертов. >
Интерьер театра. Фото: Википедия
Некоторое время в зале размещался популярный среди киевлян кафе-шантан Аполло. В тогдашней прессе можно увидеть различные объявления с предложениями для посетителей по бронированию столиков на празднование Нового года и других праздников.
«Зал роскошно оборудован. Установлена новая грандиозная арматура столичной компании Шмулевича. К встрече нового года готовится масса неведомых еще в Киеве новинок… Специально для праздника подготовлен изысканный ужин с 3 блюд и бокалов иностранного шампанского. Дамам подготовили новогодние подарки»,— писала известная газета «КИЕВЛЯНИН».
Михаил Медведев и Марина Скрибицкая. Фото из открытых источников
Кафе-шантан «Аполло» в 1906 году сменил театр «Медведь». Название произошло от фамилии известного оперного тенора и антрепренера Михаила Медведева (1852-1925), открывшего в помещении собственный театр. Певец был одним из самых ярких оперных исполнителей в свое время, выступал в Киевской опере и во многих ведущих театрах Российской Империи.
Его талант высоко ценил выдающийся композитор Петр Чайковский : Михаил Медведев был первым исполнителем роли Ленского в спектакле «Евгений Онегин», а также лучшим Германом в опере «Пиковая Дама».
Одной из наиболее ярких артисток в труппе Михаила Медведева была его ученица и жена Марина Скибицкая, которую за незаурядный музыкальный и драматический талант театральные критики «Шаляпин в юбке».
25 августа 1918 года Правительство Гетманата Павла Скоропадского утвердило учреждение Государственного драматического театра. Осенью зрители в театре Геймана впервые увидели на сцене драму-феерию Леси Украинки «Лесная песня», которая сразу же стала визитной карточкой коллектива.
Труппу возглавил режиссер Борис Кривецкий, имевший опыт работы в самых известных театрах, в частности в МХАТе.
Театр просуществовал всего несколько месяцев, после первого захвата власти большевиков в Киеве, здесь разместилась «Музыкальная драма», которая впоследствии стала первым украинским советским оперным театром, созданным всеукраинским театральным комитетом.
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Художественным руководителем театра работал композитор Яков Степовой, главным художником стал Анатолий Петрицкий, а режиссером — Лесь Курбас. В состав труппы входили ведущие певцы: Леонид Собинов, Мария Литвиненко-Вольгемут, Елена Петляш, Марина Скибицкая, Платон Цесевич и другие. Театр успел показать только премьеру оперы «Утоплена» Николая Лысенко, другие представления не состоялись из-за очередной смены власти в столице.
Гастроли польского театра в 1915 году. Фото из открытых источников
5 февраля 1919 года, после захвата Киева большевиками, в здании театра произошло экстраординарное событие, вошедшее в историю Театр ЩорсаПулемет Максим».
Известный советский деятель Николай Щорс собрал в зрительном зале киевских богачей: Терещенко, Бродских, Кульженко, Марголиных Балабухов, Кристеров и других известных купцов, чтобы заставить их возвратить денежные вклады в банки.
Во время показательного выступления, герой советской пропаганды со сцены угрожал элитной киевской публике, целившись в испуганных зрителей из пулемета.
«Зал оцепенел. Тишина воцарилась в буквальном значении мертвая, никто не знал: в следующую секунду прозвучит очередь или нет. Щорс внимательно рассмотрел толстосумов через щель прицела. Затем встал и, не произнеся ни слова, вышел за кулисы. Спектакль одного актера был закончен, все остались живы»,— описывала события киевская хроника.
Вскоре после того случая почти все капиталы зажиточных киевлян были возвращены в банка.
Театр связан с именем Леся Курбаса. Фото из открытых источников
А за месяц, 15 марта 1919 года был основан Первый драматический театр Украинской советской республики имени Тараса Шевченко, объединивший актеров Государственного драматического театра и Молодого театров. Возглавили сборный коллектив Лесь Курбас и Александр Загаров. Однако эти два разных режиссера не смогли ужиться на одной сцене. За 2 года каждый пошел своим путем, одна часть труппы осталась с Курбасом и создала его театр, другая часть занялась антрепризно-гастрольными постановками, путешествуя шесть лет по Украине…
Здание с пристройкой Иосифа Каракиса. Фото от открытых источников
В 1931 году в помещении Театре Геймана разместился Театр Киевского военного округа. Свои театральные сезоны на «Меринговской», театр открыл 29 декабря 1933 года постановкой «Межбурье» по пьесе советского драматурга Дмитрия Курдина.
Сначала это была любительская театральная труппа, которая впоследствии наполнилась профессиональными актерами. После обретения театра популярности, коллектив пополнился также несколькими известными именами. nanbspzankoveckij-17fa76c.jpg» alt=»Потерянные достопримечательности Киева: театр Геймана на Заньковецкой» />
Застройка улицы Заньковецкой, пострадала во время войны. Фото: Emil Oleksandrovich
Разрушены дома на углу улиц Заньковецкой и Лютеранской в 1943 году. Фото из открытых источников
В 1938 году, театр реконструировали по проекту известного зодчего Иосифа Каракиса, пристроившего входную группу.
С началом Второй мировой войны и оккупации Киева, театр показывал спектакли на фронте, но вернуться в свое здание уже не суждено, потому что в сентябре 1941 года здание было существенно повреждено пожаром на Крещее.
После войны участок частично застроили, на остальной территории детская площадка и пустырь. Поэтому сейчас на улице Заньковецкой, 8 уже мало что напоминает о яркой театральной жизни, что бурлило здесь еще столетие назад…
Напоминаем, о жизни Киева во времена немецкой оккупации .
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»