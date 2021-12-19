Утраченные святыни Киева: Малый монастырь Святого Николая на Арсенальной
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Слупский монастырь Святого Николая на открытке. Фото из открытых источников
19 декабря православная церковь празднует День Святого Николая Чудотворца. Его считают небесным покровителем детей, покровителем бедных, а также защитником путешественников.
По свидетельствам историков, его культ распространился на территории Киевской Руси еще во времена Князя Владимира, который приказал построить в Десятинной церкви отдельный придел, посвященный Святителю Николаю Чудотворцу. В нем, по легенде, находилась и чудотворная икона Святого, привезенная Князем из Византии.
В честь Святого Николая Чудотворца в Киеве в разные времена было построено более 30 начиная от величественных соборов и монастырей до небольших часовен при учебных заведениях и больницах.
Некоторые из них сохранились до наших дней, продолжая играть чрезвычайно важную сакральную и духовную роль в христианской жизни нашей столицы. К сожалению, многие уникальные религиозные памятники, имевшие важное значение для истории нашего города, были утрачены в советские времена.
«Малый Николай» листовки. Фото из открытых источников
Сейчас их можно увидеть только на старинных открытках или фотографиях, поэтому по случаю великого церковного праздника «Вечерний Киев» традиционно вспоминает утраченные исторические святыни Киева.
Мало кто знает, что в Киеве неподалеку от него существовал другой Свято-Никольский монастырь, который получил название «Малый Николай». Святыня была известна также как Слупский Малый монастырь Святителя Николая Чудотворца и стояла на месте знаменитого дома-самолета, построенного в 30-х годах на месте разрушенной святыни по проекту архитектора Иосифа Каракиса.
Монастырь на картине Михаила Сажина в 1840-х годах. Фото из открытых источников. «Потерянные святыни Киева: Малый монастырь Святого Николая на Арсенальной» />
Черчение храма. Фото из открытых источников
По известной легенде, в 1113 году киевский князь Мстислав отправился на охоту, но неожиданно заблудился в густых лесных зарослях, неожиданно он увидел свет и увидел в Святом. на столбе или пне, который указывал путешественникам на дорогу из леса. Благодарность за спасение правитель отдал приказ основать на этом месте Никольский монастырь, который еще называли Слупским (столб на столяре).
Как свидетельствуют историки, к тому времени уже существовал Никольский женский монастырь у Аскольдовой могилы, который Князь Мстислав расформировал и распорядился сделать мужским и перенести в другое место…
Через расположение посреди густого леса святыня получает название Пустынно-Никольского Слупского монастыря. В первые десятилетия своего существования, монастырь часто страдал от набегов половцев и других племен, не гнушались в ограблении святыни даже некоторые князья, которые вели в то время междоусобные войны. Окончательный упадок обители произошел уже после монголо-татарского нашествия в 1240 году. monastir-svjatogo-mikolaja-nanbsparsenalnij-bac77e4.jpg» alt=»Потерянные святыни Киева: Малый монастырь Святого Николая на Арсенальной» />
Дальнейшая судьба этого праздника на протяжении нескольких столетий оставалась малоизвестной, кроме того, что некоторое время в XVI-XVII веке она подчинялась греко-католической общине города.
Возрождению монастыря способствовала политика князя Дмитрия Голицына — известного соратника Петра I, занимавшего тогда должность киевского генерал-губернатора. Именно он выделил средства на строительство в 1713-1715 годах новой каменной церкви.
За проектом неизвестного зодчего за несколько лет возникла трехновая базилика, где средний неф был выше боковых. Главный акцент в декорировании делался на западном фасаде, в соответствии с западноевропейскими традициями, которые доминировали в тогдашней храмовой архитектуре. Фасад центрального нефа украшал роскошный зигзагообразный барочный фронтон, увенчавший три шпиля. Оригинальный внешний вид сооружению придавала вытянутая грушевидная баня, как символ происхождения церкви и монастыря.
По описаниям святыни внутреннее убранство главного храма монастыря было довольно традиционным. Живопись и иконостас были предположительно сделаны в одну из реконструкций церкви, осуществленных в XIX веке. Наиболее ценными считались храмовая древняя икона Николая Чудотворца, находившаяся справа от Царских врат.
Считается, что именно эта икона происходила из Монастыря на Аскольдовой могиле. Мстиславу. После завершения строительства храма столб был демонтирован, а саму иконы установили в алтарной части храма.
Фото Слупского монастыря в начале ХХ века. Фото из открытых источников
Также в храме было еще несколько старинных икон Святителя Николая и уникальное рукописное Евангелие XV века, созданное в монастыре иноком Макарием. Также в соборе хранился серебряный крест с изображением Святого Николая, похожий на знаменитый крест Гетьмана Петра Сагайдачного, а также других крест с частью мощей Святого, пожертвованный игуменом Стефаном Яворским в 1701 году. ;»>С 1732 года Никольский Слупский монастырь подчиняется Великому Никольскому Собору и получает неофициальное название «Малый Николай».
Колокольня Великого Николая на открытке, где в глубине виден Слупский монастырь. Фото из открытых источников
В 1843 году в стиле классицизм была построена колокольня Малого монастыря, которую в 1875 году дополнил грушевидный купол в стилистике главного храмового сооружения, также конце XIX века. Последняя реконструкция храма была проведена в 1895 году. С приходом советской власти судьба многих киевских храмов произошла трагически. Точная дата разрушения «Малого Николая» неизвестна, считается что колокольню разобрали в 20-х начале 30-х годах, саму церковь разобрали еще до 1934 года, а за несколько лет с карты нашего города навсегда исчезнет. его территории станут Дворец пионеров и Отель «Салют»…
Напомним также о невероятных старинных Храмах Святого Николая на Подоле.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»