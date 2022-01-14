Утечки данных не произошло: в СБУ прокомментировали хакерскую атаку

magictr | 14.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Утечки данных не  : в СБУ прокомментировали хакерскую атаку

Правохранители расследуют инцидент

Контент атакованных хакерами сайтов не был изменен, а утечка персональных данных, по предварительной информации, не состоялась. Применение «Действие» работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ напомнили, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности, МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов киберпреступники разместили провокационное сообщение с угрозами.

«С целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов»,— говорится в сообщении.

СБУ и Госсвязи совместно с соответствующими органами власти занимается расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.

Политолог Виктор Таран связывает масштабную хакерскую атаку на правительственные сайты с началом учений российских войск вблизи наших границ. Таким образом, по его мнению, идет отработка моделирования целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Украины.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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