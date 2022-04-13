Ушла из жизни киевская актриса, первый министр культуры Украины
Ларисе Ивановне Хоролец было 73 года. Фото из сети Фейсбук
12 апреля на 74-м году жизни остановилось сердце Ларисы Ивановны Хоролец, народной артистки Украины. Она была первым министром культуры независимой Украины.
Лариса Ивановна родилась 28 августа 1948 года в Киеве. Диапазон ее талантов широк: актриса театра и кино, драматург, государственный деятель, педагог, режиссер.
Окончила с золотой медалью Киевскую СШ № 117, музыкальную школу по классу фортепиано и бандуры, а в 1970 г. с отличием — Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.
Творческий путь Лариса Хоролец начинала на киностудии Довженко
Творческий путь начала на киностудии им. А. Довженко. Снималась в фильмах «Партизанская искра», «Кровь человеческая — неводица», «Сашко», «Морская чайка», «Между добрыми людьми» и др. В 1970–1973 годах работала в литературном театре «Слово» при Союзе писателей Украины. В доработке— литературные композиции «Семь струн» (Л. Украинка), «Слово о верности» (П. Автомонов), музыкально-драматические композиции по произведениям П. Тычины, В. Сосюры, Л. Бразова, В. Симоненко, Б. Олейника, И. Драча, Л. Костенко, Д. Павлычко.
Деятельность в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко (1973–1998) началась с дебютной роли разведчицы Аленки («Голубые олени», А. Коломиец). Среди ее ролей — Анна («Украденное счастье», И. Франко), Галя («Майская ночь», М. Гоголь), София («Безталанная», И. Карпенко-Карий), Долорес («Каминный хозяин», Л. Г.). Украинка), Галинка («Серебряная паутина», А. Коломиец), Наталья («Васса Железнова» М. Горький).
Лариса Ивановна Хоролец. Фото из открытых источников
Лариса Хоролец — первый министр культуры Украины. Инициировала и участвовала в создании «Основ законодательства о культуре», законов «О музеях и музыкальном деле», «О библиотечном деле», «Об авторском праве и смежных правах»; Национальных историко-культурных заповедников, Национального реестра культурных ценностей, Государственной комиссии по возвращению исторических и культурных ценностей в Украине. Заключила 11 соглашений о культурном сотрудничестве с странами зарубежья.
В 1991–1996 годах— замглавы Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Разработала концепцию и создана при Кабинете Министров Украины, в 1993–1998 годах была его генеральным директором. При ее участии проведены международные научные симпозиумы, концерты мастеров искусств, фестивали народного творчества, книжные, художественные выставки.
В 1998-2004 годах — советник Посольства Украины в Германии. Участвовала в организации и проведении заседаний Смешанной украинско-немецкой комиссии (благодаря одному из них сохранена кафедра украинистики в г. Грайфсвальд, Германия), Дней культуры Украины в ФРГ, культурной программы Украины на выставке «ЭКСПО-2000» ), международных кинофестивалей «Берлинале» и «Go East».
Лариса Хоролец в Украинском доме. Фото: Анна Гладких
В 2004–2012 годах — советница по гуманитарным вопросам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
В течение 20 лет занималась педагогической деятельностью. С 2014 года — профессор кафедры режиссуры драматического театра и актерского искусства Киевского национального университета культуры и искусств, с сентября 2016 года — заведующий кафедрой сценического и аудиовизуального искусства Национальной академии руководящих кадров. aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/04/pishla-znbspzhittja-kiyivska-aktrisa-pershij-ministr-kulturi-ukrayini-9e842b0.jpg» alt=»Ушла из жизни киевская актриса, первый «/>
Лариса Хоролец была драматургиней и режиссершей. Фото: Анна Гладких
По пьесам Ларисы Хоролец «Сирены», «Мне тридцать», «Третий» и «На улице Электрической» поставлены представления в многих театрах Украины и в театре г. Братислава (Словакия). Как режиссер осуществила постановки спектаклей «Исповедь» по роману в стихах Л. Костенко «Маруся Чурай» (2015), «Одержимая» по поэме Л. Украинки (2016), «Четыре поры жизни» по роману М. Матиос (2) Автор и ведущая многих популярных радио- и телепередач. Среди них «Спокойной ночи, дети», «Дивосвит», «Театр перед микрофоном».
Награждена Почетной грамотой Кабинета Министров Украины, литературно-художественными премиями имени Н. Островского, И. Нечуя-Левицкого, И. Кошелевца, Л. Бразова.
Лариса Хоролец принимала активное участие в общественных мероприятиях. Фото из сети Фейсбук
Лариса Хоролец — Народная артистка Украины, доцент, член Национального союза писателей Украины, Национального союза театральных деятелей Украины, Национального совета Конгресса Украинской интеллигенции, сопредседатель обществ «Украина-Россия», «Украина-Австрия», соучредитель Украинского фонда культуры и Киево-Могилевской области . Лариса Ивановна до последнего продолжала преподавательскую деятельность, играла в театре, активно участвовала в общественных мероприятиях.
«Актрисша, выпускница легендарного курса Дмитрия Алексидзе. Успешная актриса театра Ивана Франко. Легендарная Сновочка — сказочница на Украинском телевидении в 70-х годах. Мы с ней были в теплых отношениях вплоть до ее выезда на дипломатическую работу в Германию, — вспоминает многолетняя директор кинотеатра „Октябрь“ Людмила Горделадзе.— У нее была сложная, драматическая судьба. Она была разносторонней творческой личностью. Актриса, драматургиня, чиновница, дипломат…
Недолго была министром культуры Украины, первым министром культуры независимой Украины, потом была пауза, когда она почти голодала… Потом ее назначили директором Украинского Дома. Именно она способствовала закреплению этого названия вместо музея ленина. Затем дипломатическая служба. Затем судьба пенсионерки. Пожалуй, иногда снималась как актриса — по крайней мере, в одной короткометражке ее видела, в роли какой-то неприятной старушенции… Почивай с миром, дорогая Лариса!»
«Печальная новость. В сети сообщили о смерти Ларисы Хоролец, украинской актрисы и первого министра культуры Украины, — написал театровед Олег Вергелис. — Ей было73. Она была актрисой, драматургом, педагогом и первым министром культуры Украины. С 1973 года Хоролец работала в Киевском театре имени Ивана Франко, играла в спектаклях режиссеров Сергея Смеяна, Дмитрия Алексидзе. В ее репертуаре 70-х преобладали пьесы Николая Зарудного и Алекси Коломийца. Когда в 1978-м театр имени Франко возглавил режиссер Сергей Данченко, то сразу предложил ей сыграть Анну в выдающейся пьесе Ивана Франко «Украденное счастье». На этой роли тогда в распределении были три ведущие актрисы: Плотникова, Герасименко, Хоролец и несколько позже в легендарную постановку вошла актриса Ирина Дорошенко.
7 июля 1991 года Лариса Хоролец стала министром культуры УССР, а августа 1991 года по 17 ноября 1992 года — она первый министр культуры независимой Украины.
В последний раз я видел Ларису Ивановну зимой 2018-го в Союзе писателей Украины. Копержинскую, с которой еще в 1957 году Хоролец снималась в одном кинофильме — «Партизанская искра» (то есть дебют Хоролец в кино). Из своих источников только что узнал, что похоронить Ларису Хоролец должны на Байковом кладбище. Лариса Ивановна была светлым человеком, очаровательной женщиной. Светлая ей память…»
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»