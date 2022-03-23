Ушел из жизни известный киевский композитор
Является автором многочисленных симфонических, камерных произведений, музыки к радиоспектаклям, кинолентам («Цветение одуванчика» (1992), «Последний осенний листок» (2005, к/м), « Роман выходного дня» (2008)) и мультфильмов(«Ивасик-Телесик» (1989), «Котик и петушок» (1991), «Кривенькая уточка» (1992)), писал музыку для детей и взрослых. Обладатель наибольшего количества премий «Киевская пектораль» — он создал собственный оригинальный контент, написав музыку к более 100 театральным представлениям.
Юрий Шевченко. Фото из открытых источников
Заслуженный деятель искусств Украины (1997), член-корреспондент НАМ Украины, девятикратный лауреат театральной премии «Киевская пектораль» (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2005, 2009, (2007), Николая Лысенко (2012), премии «Киев» имени Артемия Веделя (2018), премии имени Виктора Косенко за произведения для детей и юношества (2019).
Театральное наследие Юрия Шевченко широко представлено на сценах музыкальных, драматических, детских, кукольных театров.В частности, «Буратино и Волшебная скрипка» (2007) и «За двумя зайцами» (2017) вошли в репертуар Национальной оперы Украины. Специально для Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества (теперь «Киевская опера») написаны балет «Бармалей и Айболит» (2009), опера «Король Дроздобород» (2018), ставшая лауреатом. ИГРА». В 2019 году композитор закончил работу над оперой «Кот в сапогах», которую создал по заказу Национальной оперы Украины.
Много лет сотрудничал с известным танцевальным коллективом «SHUMKA» («Шумка») из города Эдмонтона (Канада). Для него создал балеты «Катруся» (1995), «Перун» (1993), «Синдерела» (2000), фольклорная сюита «Времена года» «То, что принес ветер» (2005). В 2016 году успешной была следующая совместная работа — кантата-балет «Кобзарь», посвященный юбилею Тараса Шевченко, для симфонического оркестра, хора и солистов. В Киеве премьера «Кобзаря» планировалась в 2022 году на сцене Национальной филармонии Украины в исполнении Национального симфонического оркестра с хором «Киевской оперы» под руководством знаменитого Владимира Кожухаря.
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