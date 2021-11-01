Уровень ковид-госпитализаций в Украине вышел на плато, — Ляшко
В Минздраве уверяют: через неделю-две болезнь пойдет на убыль. Тем временем в Одессе мест в реанимациях уже нет, в Киеве – заканчиваются.
Событие: После продолжающегося роста, который начался еще три месяца назад, уровень ковид-госпитализаций в Украине вышел на плато. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Детали и комментарии: “Темпы вакцинации в Украине уже приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста. Благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1238 жизней”, — сказал чиновник на брифинге 1 ноября.
По прогнозам системного аналитика Евгения Истребина, пик госпитализаций Украины должен пройти 8 ноября. В настоящее время в больницах могут находиться от 53 до 55 тысяч больных (по состоянию на 1 ноября в медзаведениях лечится 52 тысячи 128 пациентов). Аналитик в соцсети также спрогнозировал прохождение пика госпитализаций в десяти регионах, где наблюдается самая плохая ситуация с заболеваемостью.
Согласно его прогнозам, быстрее всего пик госпитализаций пройдут Запорожская (на максимуме в больницах будут находиться до 2800 больных), Херсонская (до 2000), Харьковская (3900) и Черновицкая области (1350). 1 ноября. Днепропетровская (5700), Донецкая (3800), Одесская (3250) Львовская (3400) и Сумская (1800) области пройдут пик в течение этой недели, Киев (около 5000) — 8 ноября.
Между тем одесская волонтер Екатерина Ножевникова сообщила о критической ситуации в городе.
“У нас настоящий ад. Звонки уже шквалом. Мест почти нет – на весь город чуть больше 20. В ручном режиме запихиваем кого куда. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Реанимационные очереди уже и в стационарах, и в домах Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тысяч долларов для того, чтобы транспортировать в другой город!!Но места не нашли. написала Ножевникова в facebook.
Столичные реанимации также заполнены почти на 100%. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
читайте также: Испугали “Барселону” и “Реал”. “Динамо” и “Шахтер” одержали победы в УПЛ перед выступлением в Лиге Чемпионов “Больницы заполнены на 70%, а реанимации в нашем городе заполнены почти на 100%. Штамм “Дельта” дает осложнения, поэтому реанимации заполнены. но подходим к критическому пределу”, — сказал Кличко в эфире “Украина 24”.
Чиновник считает, что “красная” зона в городе может длиться месяц.
Между тем в Минздраве прогнозируют, что пиковые показатели заболеваемости COVID- 19 в Украине будут наблюдаться еще в течение двух недель, а дальше будет спад.
“По поводу прогноза. Сейчас выходим на пик, после чего обычно будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю , будет еще наблюдаться такая ситуация”, — цитирует “Укринформ” Александра Камарида, первого заместителя министра здравоохранения.
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, все анализы секвенирования коронавируса в Украине показывают штамм “Дельта”.