Урок от «Патрона»: легендарный пес посетил детей в киевском Охматдете
Любимец детей и взрослых. Фото: Охматдет
Спасатели ГСЧС Украины и их четырехлапый помощник, на имя Патрон, посетили сегодня детей Охматдета, чтобы напомнить малышам правила безопасности в чрезвычайных ситуациях
Сегодня в пациенты больницы прибыл чрезвычайный гость — это пес Патрон, который служит в ГСЧС Украины. Он ежедневно помогает своему хозяину-спасателю в борьбе с взрывоопасными последствиями военных действий. За время войны Патрон стал настоящим талисманом черниговских пиротехников.
Четырехлапый друг посетил маленьких украинцев и украинок, лечившихся в Охматдете, чтобы рассказать им об актуальных угрозах безопасности детей и при необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе Охматдета.
Команда спасателей ГСЧС провела для детей мастер-класс и подготовила подарки для малышей.
«Война непременно завершится и каждый мальчик и девочка, которые наконец-то смогут свободно гулять по любимым улицам, должны знать, что враг оставил после себя немало коварных «подарков». Именно поэтому, специалисты по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС и провели эту важную безопасность. Кроме полезных знаний участники также получили немало удовольствия от общения с такими лекторами», — объяснили в Охматдете.
Также ГСЧС напоминает: «Великие герои необязательно большие, а вот взрывоопасные предметы обязательно опасны». Поэтому повторяют: если вы увидели боеприпас, остатки снарядов или ракет, растяжки или вообще подозрительные предметы, которые находятся там, где не должны быть — звоните по телефону 101 или 102.
Детям рассказали правила безопасности. Фото: Охматдет
Четырехлапый умник Патрон. Фото: Охматдет. =»Урок от «Патрона»: легендарный пес посетил детей в киевском Охматдете» />
Спасатели подарили игрушки. Фото: Охматдет. =»Урок от «Патрона»: легендарный пес посетил детей в киевском Охматдете» />
Этот взгляд…
Спасатели рассказывали детям, что каждый раз, когда они не соблюдают правила безопасного поведения с взрывоопасными предметами— на Черниговщине огорчается один Патрон.
С первых дней войны в разных регионах страны были обнаружены заминированные игрушки. Также сейчас запрещено посещать места отдыха на природе, ведь на окраинах Киева и области продолжаются работы по разминированию.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»