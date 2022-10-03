Уроженец Львовщины воевал в рядах оккупантов против ВСУ
Документы предателя нашли на деоккупированной территории недалеко от Изюма.
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Событие:В Харьковской области бойцы ВСУ нашли документы российского оккупанта, который родился и вырос во Львовской области. Здесь провел большую часть своей жизни. А теперь пришел «денацифицировать» родную мать. Об этом пишет «Львовская мануфактура новостей».
Детали и комментарии:«Василий Мигаль, 46-летний уроженец села Стрельбичи на Старосамборщине воевал в рядах российской армии против украинских защитников. Об этом свидетельствуют фотографии документов, которые наши военнослужащие нашли на деоккупированной территории недалеко от Изюма в Харьковской области. Эти фотографии «Львовской мануфактуры . Они добавили, что пока неизвестно, где находится этот оккупант и жив ли он», – отмечает lmn.in.ua.
Информацию о том, что Василий Мигаль действительно родился на Львовщине, журналистам «Львовской мануфактуры новостей» подтвердили в Стрельбычах. Там также рассказали, что он учился в сельской начальной школе, а затем продолжил обучение в интернате за пределами села.Много лет назад мужчина выехал в Россию на заработки, но время от времени приезжал к матери, которая до сих пор проживает в селе.
«Как свидетельствуют документы, военный билет он получил 3 июня прошлого года в городе Железногорск Курской области. А 21 сентября этого года пошел служить по контракту к воинской части 31831, дислоцирующейся в селе Мулино Нижегородской области «для участия в специальной военной операции». пишет lmn.in.ua.
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Пока известно, что Василий Мигаль женат. У него есть две дочери – 11-летняя Ксения и 5-летняя Елизавета.
Напомним, Шевченковский районный суд признал виновным в государственной измене 24-летнего крымчанина Антона Самозвона, пришедшего воевать на материковую часть Украины в составе российской армии. Он родился в 1998 году в селе Мельничное Белогорского района АРК. 25 мая 2020 года заключил контракт на службу в РФ, а 24 февраля этого года в составе батальонно-тактической группы с автоматом Калашникова, минометом и боеприпасами совершил марш в район города Мариуполь Донецкой области, где воевал против ВСУ. За период участия в боевых действиях использовали для обстрела территории Украины не менее 400 мин калибра 82 мм, в том числе не менее 200 мин по жилой застройке Мариуполя. 20 июня в составе частей батальонно-тактической группы совершил марш в район села Егоровка Донецкой области, где 21 июня вступил в бой с подразделениями ВСУ, но попал в плен. Приговором суда он лишен свободы на 13 лет.