Управление социальной защиты Оболонского района через коронавирус две недели не принимает посетителей
Управление работает дистанционно. Фото из открытых источников.
В связи с выявлением в управлении социальной защиты населения Оболонской РГА заболевания COVID-19 и с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса, в управлении отменен прием граждан до 11 февраля.2022 года. >При возникновении вопросов жители могут написать на электронную почту [email protected], а также оставлять письма и обращения в ящике, который находится у центрального входа в управление (ул. Озерная, 18-А).
Кроме того, можно получить консультации по телефонам структурных подразделений управления.
В Министерстве здравоохранения Украины напомнили алгоритм, по которому украинцы могут вызвать мобильную бригаду для прививки от COVID-19 на работу.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»