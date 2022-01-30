Упорная филателистка: в Киеве начальница почты накрала марок почти на миллион
Начальница отделения Укрпочты похитила почтовые марки
Женщина присвоила почтовых марок на 800 000 гривен>>> бывшей начальнице отделения Укрпочты, которая в 2019 году похитила почтовых марок на 800 000 гривен. Женщине инкриминируют статью о присвоении средств в особо крупных размерах.
Следователям удалось установить, что с июля по август в 2019 году, исполняя обязанности начальника отделения, подозреваемая присвоила почтовые марки. Общая сумма ущерба — 800 тысяч гривен.
Сейчас ей выбирают меру пресечения. Если вину подозреваемой докажут в суде, ей грозит от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать аналогичные должности. В ней также могут конфисковать имущество. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Также в Киеве продавщица украла ювелирные украшения на 200 тысяч гривен. Женщина полгода понемногу похищала золотые цепочки, серьги и каблучки и сдавала в ломбарды.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»