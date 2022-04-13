Упал крест, удержал меч: на площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу
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Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik
Маленькая, уютная до войны Бородянка стала городом символов. Именно здесь российские кафиры прострелили голову бюстом Шевченко, именно в этом городке «удержалась» в разрушенном доме полочка. А у фигуры архангела Михаила упал крест. Однако удержался в руке меч.
Фото памятника опубликовала на своей странице журналистка и военная ТРО Анна Сеник.
«При всех взрывах, в Бородянке уцелела статуя архангела Михаила. Это одно из наиболее впечатляющих зрелищ за последние дни. Архангел стоит среди разрушенных и сгоревших домов, ставших братскими могилами для сотен людей. У него упал крест, но меч остался в руке. Могут быть разные интерпретации, но я понимаю это по-своему. Российские — это зло, которое обязательно будет наказано за свои преступления», — написала Анна Сеник. -mech-nanbspploshhi-vnbspborodjanci-divom-vciliv-pamjatnik-arhangelu-mihayilu-9920253.jpg» alt=»Упал крест, удержал меч: на площади в Бородянке чудом уцелел память Разрушена Бородянка. Фото: Anna Senik
Разрушена Бородянка. Фото: Anna Senik
Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik. alt=»Упал крест, удержал меч: на площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу» />
Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik
Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik
Скульптуру открыли в честь 825-летия основания поселка в 2015 году. Деньги собирали сами жильцы. Фигура похожа на ту, которая изображена на гербе Бородянки, но на гербе у архангела в правой руке огненный меч, а в левый щит.
В скульптуре, стоящей на главной улице поселка в правой руке был крест, он и не выдержал взрывной волны от снарядов российских военных.Первое упоминание о Бородянке, подтвержденное документально как поселение под названием Козятичи, датируется 1190 годом. В 1240 году его уничтожили монголо-татары, однако впоследствии поселок был отстроен. Бородянка не раз становилась жертвой борьбы между поляками, украинскими гетманами и Москвой. Стратегическое расположение на северном пути к Киеву привело к тому, что бордянские земли стали ареной ожесточенных боев за власть в Украине в 1917-1920-х годах. Во время Второй мировой войны гитлеровские места Через восемьдесят лет уже российские кафиры из 29 многоэтажек Бородянки полностью уничтожили 8, еще 21 — повредили и не позволяли разбирать завалы, под которыми оказались люди.
В нем не было военных объектов — только жилые дома, школы и детские сады. Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что это наиболее разрушенный город Киевщины. По нему специально били 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, «Ураганами» и «Смерчами»…
УСТОЯЩИЙ петушок
И именно из этого городка символы нашей силы — полочка с посудой и майоликовым петушком, которые уцелели после того, как обрушилась секция дома. Журналисты разыскали владелицу жилья — это одинокая женщина, которая несколько лет назад потеряла мужа, умерли и ее два сына, один из них — младший, и прибивал несколько лет назад к стене шкафчик. Женщина на старость осталась без поддержки родных, а теперь и жилья, однако жива, и говорит, сейчас ее миссия беречь память о родных. Кстати, майоликовый петушок, из Васильковского завода, стал символом победы над злыми силами. В 50-70-х годах прошлого века на Васильковском майоликовом заводе были изготовлены сотни таких керамических петушков.
Фото с Facebook-страницы Оксаны Данченко
Фото с Facebook-страницы Оксаны Данченко
Майоликовый петушок идеально вписался в интерьер кабинета Президента
Таких петухи подарили Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Великобритании которые прогулялись в центре столицы. После этого майоликовые фигурки, которые можно было приобрести на разных сайтах по 200-500 гривен стремительно подорожали. Сейчас есть предложения по 1800 гривен.
Тех же легендарных петушков срочно разыскивают, чтобы представить на украинском стенде Украинская ЭТНИКА на ярмарке MIDA 2022, которая состоится 23 апреля в Флоренции. Это самая большая ярмарка мастеров и ремесленников в Европе. Петушки станут главными героями богатой программы образовательных мероприятий с открытыми для всех семинарами, круглыми столами и дискуссиями о последних поколениях ремесел.
Авторство знаменитого сначала приписали народному мастеру художественной керамики Прокопу Бидасюку (1895-?), работавшему в Васильке в 1940-х годах, но специалисты предполагают, что созданная скульптура и растиражирована значительно позже, и на самом деле автором этого куманца. Проторьев (1924-1997).
КОД КУЛЬТУРЫ
Васильковская майолика — культурный пласт из нашего недалекого прошлого, о котором широкой публике почти ничего неизвестно. Изделия мастеров завода — это феномен: тарелки, кувшины, куманцы, чашки, а также разнообразная декоративная посуда. Те же петухи и целая коллекция «добрых» и «злых» зверей. Во времена Советского союза партия не очень интересовалась прикладным искусством, поэтому, изготовив одну-две тарелки с портретами вождей, гончары могли создавать удивительные вещи. Не случайно сейчас, когда на востоке и юге Украины продолжаются кровопролитные б , каким образом возродить Васильковский завод и продолжить его традиции. Ведь именно наша культура и традиции дают нам силы бороться и делают нас узнаваемыми в мире. Как этот майоликовый петушок, который устоял, когда вокруг него рушился мир.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»