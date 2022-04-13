Упал крест, удержал меч: на площади в Бородянке чудом уцелел памятник архангелу Михаилу
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Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik
Маленькая, уютная до войны Бородянка стала городом символов. Именно здесь российские кафиры прострелили голову бюстом Шевченко, именно в этом городке «удержалась» в разрушенном доме полочка. А у фигуры архангела Михаила упал крест. Однако удержался в руке меч.
Фото памятника опубликовала на своей странице журналистка и военная ТРО Анна Сеник.
«При всех взрывах, в Бородянке уцелела статуя архангела Михаила. Это одно из наиболее впечатляющих зрелищ за последние дни. Архангел стоит среди разрушенных и сгоревших домов, ставших братскими могилами для сотен людей. У него упал крест, но меч остался в руке. Могут быть разные интерпретации, но я понимаю это по-своему. Россияне — это зло, которое обязательно будет наказано за свои преступления», — написала Анна Сеник. -hrest-vtrimav-mech-nanbspploshhi-vnbspborodjanci-divom-vciliv-pamjatnik-arhangelu-mihayilu-5ef43e7.jpg» alt=»Упавший крест, удержал меч: на площади в «Бородянке»
Разрушенная Бородянка. Фото: Anna Senik
Разрушенная Бородянка. Фото: Anna Senik
Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik
Памятник архангелу Михаилу. Фото: Anna Senik
Скульптуру открыли в честь 825-летия основания поселка в 2015 году. Деньги собирали сами жильцы. Фигура похожа на ту, которая изображена на гербе Бородянки, но на гербе у архангела в правой руке огненный меч, а в левый щит.
В скульптуре, стоящей на главной улице поселка в правой руке был крест, он и не выдержал взрывной волны от снарядов российских военных.Первое упоминание о Бородянке, подтвержденное документально как поселение под названием Козятичи, датируется 1190 годом. В 1240 году его уничтожили монголо-татары, однако впоследствии поселок был отстроен. Бородянка не раз становилась жертвой борьбы между поляками, украинскими гетманами и Москвой. Стратегическое расположение на северном пути к Киеву привело к тому, что бордянские земли стали ареной ожесточенных боев за власть в Украине в 1917-1920-х годах. Во время Второй мировой войны гитлеровские места Через восемьдесят лет уже российские кафиры из 29 многоэтажек Бородянки полностью уничтожили 8, еще 21 — повредили и не позволяли разбирать завалы, под которыми оказались люди.
В нем не было военных объектов — только жилые дома, школы и детские сады. Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что это наиболее разрушенный город Киевщины. По нему специально били 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, «Ураганами» и «Смерчами»…
УСТОЯЩИЙ петушок
И именно из этого городка символы нашей силы — полочка с посудой и майоликовым петушком, которые уцелели после того, как обрушилась секция дома. Журналисты разыскали владелицу жилья — это одинокая женщина, которая несколько лет назад потеряла мужа, умерли и ее два сына, один из них — младший, и прибивал несколько лет назад к стене шкафчик. Женщина на старость осталась без поддержки родных, а теперь и жилья, однако жива, и говорит, сейчас ее миссия беречь память о родных. Кстати, майоликовый петушок, из Васильковского завода, стал символом победы над злыми силами. В 50-70-х годах прошлого века на Васильковском майоликовом заводе были изготовлены сотни таких керамических петушков.
Фото с фейсбук-страницы Оксаны Данченко
Фото с фэйсбук-страницы Оксаны Данченко
Тех же легендарных петушков срочно разыскивают, чтобы представить на украинском стенде Украинская ЭТНИКА на ярмарке MIDA 2022, которая состоится 23 апреля в Флоренции. Это самая большая ярмарка мастеров и ремесленников в Европе. Петушки станут главными героями богатой программы образовательных мероприятий с открытыми для всех семинарами, круглыми столами и дискуссиями о последних поколениях ремесел.
Авторство знаменитого сначала приписали народному мастеру художественной керамики Прокопу Бидасюку (1895-?), работавшему в Васильке в 1940-х годах, но специалисты предполагают, что созданная скульптура и растиражирована значительно позже, и на самом деле автором этого куманца. Проторьев (1924-1997).
КОД КУЛЬТУРЫ
Васильковская майолика — культурный пласт из нашего недалекого прошлого, о котором широкой публике почти ничего неизвестно. Изделия мастеров завода — это феномен: тарелки, кувшины, куманцы, чашки, а также разнообразная декоративная посуда. Те же петухи и целая коллекция «добрых» и «злых» зверей. Во времена Советского союза партия не очень интересовалась прикладным искусством, поэтому, изготовив одну-две тарелки с портретами вождей, гончары могли создавать удивительные вещи. Не случайно сейчас, когда на востоке и юге Украины продолжаются кровопролитные б , каким образом возродить Васильковский завод и продолжить его традиции. Ведь именно наша культура и традиции дают нам силы бороться и делают нас узнаваемыми в мире. Как этот майоликовый петушок, который устоял, когда вокруг него рушился мир.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»