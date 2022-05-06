Уникальное панно реставрируют в Софии Киевской: фото
Рестравраторы возобновили работу. Фото со страницы Вадима Кириленко
Реставраторы Софии Киевской после двухмесячного перерыва возобновили работу над панно «Город на семи холмах».
Господин создан в 1980 году известной украинской художницей и керамисткой-мону.
«Незадолго до начала войны оно пополнило музейный фонд заповедника»,— сообщил первый заместитель генерального директора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко.
< >На огромном керамическом панно (длина почти 6 метров, а высота 2, 8 метров) изображен древний Киев, оно поражает огромным количеством деталей и фигур, среди которых князь Ярослав Мудрый с дочерью Анной, Печерский, летописцы, иконописцы, зодчие, военные и простые киевляне в окружении величественных святынь и храмов.
По воспоминаниям Галины Севрук, которая недавно покинула этот мир, работа над «Городом на семи холмах» продолжалась более 7 лет, еще два месяца монтировали детали.
С 1986 года по октябрь 2020 года, шедевр монументального искусства украшал интерьер столичной гостиницы «Турист» недалеко от метро «Левобережная». Во время ремонта, администрация гостиницы решила демонтировать артобъект, что привело к огромному общественному резонансу. Учитывая исключительную художественную, историческую и культурную ценность панно «Город на семи холмах», администрация Национального заповедника «София Киевская» согласилась забрать произведение искусства в качестве музейного экспоната, рассказывающего историю древнего Киева.
Напомним, на днях установили защитное покрытие на мозаичное изображение Богородицы на фасаде Золотых ворот. Оно было установлено в мае 2016 года.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»