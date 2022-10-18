Уничтожение АН-225 «Мрия». СБУ раскрыла новые подробности
Почему руководство ГП «Антонов» не пыталось спасти самолет?
Общественное A A+ A++
Событие: Служба безопасности Украина устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 «Мрия» и в частности то, почему руководство ГП «Антонов» не приняло все необходимые меры для его сохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали и комментарии:Сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса Генпрокурора провели ряд обысков в рамках соответствующего уголовного производства.
«Расследование установило, что должностные лица, несмотря на оговорку государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких». самолетов.В настоящее время изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения», – отметили в СБУ.
В то же время при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, сотрудники спецслужбы обнаружили факты других преступлений. В частности, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.
«По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав команды на командировку он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклоняющие смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей», – отметили в спецслужбе.
По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины эксдиректору уже сообщено о подозрении. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении «Мечты».
читайте также: Венгрия не поддержала создание тренировочной миссии ЕС для украинских военных
Напомним, во время российского вторжения в Украину 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских оккупантов на аэропорт Гостомель под Киевом самолет Ан-225 «Мрия», один из крупнейших самолетов в мире, был сожжен. В момент вторжения он находился на ремонте.
В середине марта командир экипажа «Мечты» Дмитрий Антонов на своем YouTube-канале рассказал, что за месяц до начала полномасштабного вторжения РФ аэропорт в Лейпциге был готов принять авиапарк «Авиалиний Антонова «, в том числе и «Мечтаю».
«Она осталась в Гостомеле только потому, что была халатность руководителей. Была бы команда – самолет бы полетел», – говорил Дмитрий Антонов.
Официальной причиной, почему Ан-225 остался в аэропорту, прессслужба «Антонова» назвала ремонт двигателя. Однако ведущий конструктор «Мечты» Анатолий Вовнянко говорит, что самолет мог вылететь и без него. «Мечта» летает и на пяти двигателях.