Умер Леонид Кравчук, контрнаступление на Харьковщине, Беларусь стягивает войска на границу. Войны. Главное за 10 мая
ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, британская разведка говорит, что Путин готовится к затяжной войне, «Азов» требует эвакуировать сотни раненых из «Азовстали», Литва признала Россию террористическим государством, войска РФ снова обстреляли мост через Днестровский лиман, умер первый президент Украины Лео. Общественное собрало главные новости 76-го дня полномасштабной войны.
На 88-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он занимал должность главы государства в 1991-1994 годах.
Полк "Азов" показал фото раненых бойцов на заводе «Азовсталь», которых там сотни, и требует немедленной их эвакуации на подконтрольную Украине территорию. Между тем, петиция Екатерины Прокопенко — жены командира полка, к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом применить процедуру эxtraction для украинских военных на Азовстали, уже набрала более 1 млн подписей.
На Донбассе за минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак российских военных. В Луганской области — бои за Рубежное и попытки россиян штурмовать Нижнее, Тошковку и Орехово, обстрелы Северодонецка и Лисичанска. В Донецкой области — тяжелые бои вблизи Лимана, атаки РФ на Шандриголове, Марьинке, Каменке и Новомихайловке, безуспешно. На Харьковщине ВСУ продолжают контрнаступление и уволили еще четыре села — Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. В Одесской области российские войска в четвертый раз запустили ракету в мост через Днестровский лиман.
Беларусь заговорила об "угрозе" со стороны войск Украины и НАТО, объявила о втором этапе проверки боеспособности вооруженных сил, и развертывает дополнительные силы на границе с Украиной.
Сейм Литвы единогласно < strong>признал Россию террористическим государством.
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Британия, ЕС и США обвинили Россию во взломе спутников накануне вторжения в Украину. Речь идет о спутниковой сети KA-SAT, принадлежащей оператору Viasat. В конце февраля РФ вывела из строя тысячи модемов и способствовала вторжению Путина в Украину.
Несколько заявлений от США. Две от американской разведки. Первая — ВСУ уже уничтожили "от восьми до десяти" российских генералов. Вторая — Путин, кроме Донецкой и Луганской областей, хочет не потерять Херсонщину, получить сухопутный коридор в Приднестровье, готовится к затяжной войне и планирует ввести в России военное положение, потому что ему нужно больше солдат и промышленность, которая будет переориентирована на войну. В то же время старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что Путин пытается заморозить войну, а Джо Байден обеспокоен тем, что у президента России нет возможности выйти из войны с Украиной.
Значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза — Сирия, сообщает Главное управление разведки Украины.
Откровение ненавистью длится очень долго" и "вату" в изголовье
Рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли Майкл Макфол, представила Дорожную карту энергетических санкций. ЕС ежедневно платит около 800 млн долларов США за импорт российской нефти и газа. Документ содержит рекомендации по политическим действиям, которые помогут лишить Россию этого дохода и минимизировать перебои на мировых рынках. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна готова предоставлять Украине танки, гаубицы, средства борьбы с дронами и наземными войсками. Кроме того, речь идет о бронированных машинах "Гепарды". У Германии нет для них снарядов, поэтому их ищут в других странах. До этого Германия уже предоставила Украине 16 миллионов снарядов, тысячи фаустпатронов, Стингеры и тысячи других вооружений. /blockquote>
Более 642 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной агрессии РФ. По состоянию на утро 10 мая число погибших детей не изменилось — 226. Возросло количество раненых — 416. Данные — Офис генпрокурора.
Из-за полномасштабного вторжения России более восьми миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины — Международная организация по миграции.
Венгрия не будет блокировать присоединение Украины к НАТО и поддержит движение Киева в Европейский Союз, заявил венгерский посол в Украине Иштван Ийдярто.