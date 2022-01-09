Улицы Киева усиленно расчищают от снега
Дороги обрабатывают противогололедными средствами. Фото: КГГА
Около 140 единиц спецтехники УК«Киевавтодор» обрабатывают дороги противогололедными средствами.
Сегодня в Киев вернулся снег. По прогнозам синоптиков снегопад продержится в городе до конца суток, и уже завтра должны прекратиться. 10 января прогнозируют гололедицу.
Коммунальные службы уже усиленно обрабатывают территории реагентами. Около 140 единиц спецтехники «Киевавтодора» сейчас работают на улицах города. А остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад с ручной уборки. мосты и тротуары,— уточнил глава КиеваВиталий Кличко.
Коммунальщики просят жителей и гостей столицы быть осторожными и бдительными на дороге. Ни в коем случае не парковать авто на обочинах улиц, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды.
Отметим, что наблюдать за работой снегоуборочной техники в столице можно в режиме онлайн на интерактивной карте.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»