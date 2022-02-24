Улицы и скверы Киева получат новые названия
Это название останется за парком. Фото из открытых источников
В Киеве могут переименовать пять скверов и четыре улицы, ведь комиссия по вопросам наименований приняла решение о новых названиях. Теперь их должна поддержать сессия Киевсовета.
Получат новые названия следующие столичные скверы:
- сквер на улице Почайнинской в Подольском районе получит название имени Евгения Чикаленко; напротив домов № 14, № 16 и № 18) в Деснянском районе получил название Аллея Добровольческих Батальонов;
- скверим. В. Ленина в Днепровском районе переименован в сквер им. Павла Тычины;
- сквер под названием «Стародарницкий— 1» на пересечении улиц Гродненской и Алматинской в Днепровском районе будет назван в честь Кастуся Калиновского.
Также комиссия приняла решение о переименовании таких улиц:
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Кроме того, согласно решению комиссии, Лицей информационных технологий № 79 будет назван в честь Бориса Патона.
Кроме того в Департаменте общественных коммуникаций уточнили , что Коммунальное некоммерческое предприятие «Киевский городской клинический онкологический центр» будет носить название имени Петра Олийниченко.
А парк вдоль проспекта Романа Шухевича, между проспектом Владимира Маяковского и улицей Оноре де .
Перед тем кия ны активно голосовали за новые названия парков и скверов.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»