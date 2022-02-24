Улицы и скверы Киева получат новые названия

magictr | 24.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Улицы и скверы Киева получат новые названия

Это название останется за парком. Фото из открытых источников

В Киеве могут переименовать пять скверов и четыре улицы, ведь комиссия по вопросам наименований приняла решение о новых названиях. Теперь их должна поддержать сессия Киевсовета.

Получат новые названия следующие столичные скверы:

  • сквер на улице Почайнинской в ​​Подольском районе получит название имени Евгения Чикаленко; напротив домов № 14, № 16 и № 18) в Деснянском районе получил название Аллея Добровольческих Батальонов;
  • скверим. В. Ленина в Днепровском районе переименован в сквер им. Павла Тычины;
  • сквер под названием «Стародарницкий— 1» на пересечении улиц Гродненской и Алматинской в ​​Днепровском районе будет назван в честь Кастуся Калиновского.

Также комиссия приняла решение о переименовании таких улиц:

>

  • улицы Северо-Сырецкой в ​​Подольском районе на улицу Виктора Некрасова;
  • улицы Якутской в ​​Святошинском районе на улицу Семьи Бунге;
  • возвращение площади Героев Великой Отечественной войны в названия «Наводницкая».

    • Кроме того, согласно решению комиссии, Лицей информационных технологий № 79 будет назван в честь Бориса Патона.

    Кроме того в Департаменте общественных коммуникаций уточнили , что Коммунальное некоммерческое предприятие «Киевский городской клинический онкологический центр» будет носить название имени Петра Олийниченко.

    А парк вдоль проспекта Романа Шухевича, между проспектом Владимира Маяковского и улицей Оноре де .

    Перед тем кия ны активно голосовали за новые названия парков и скверов.

    Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

    Похожие записи

    Об авторе

    magictr