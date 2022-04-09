Укрзализныця обустроит станцию городской электрички «Русановка»
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Станция городской электрички «Русановка» не работала с 2011 года.
Укрзализныця нашла понимание с властями Киева и, по одобрению городского головы, сначала реанимировала проект Кольцевой электрички. Теперь же восстановят станцию.
«Мраморных павильонов не будет, поэтому завершим необходимые укрепляющие работы уже в апреле. Для массивов Русановка, Березняки, Соцгород и целого ряда ЖК вокруг станция существенно облегчит ежедневную логистику и разгрузит развязки на проспекте Соборности», отмечают в Укрзализныци. (когда она полностью возобновит работу).
Кроме того, «Укрзалізниця» ускоряет движение электрички. Так, с 10 апреля кольцо вокруг столицы поезд будет преодолевать за 1 час 50 минут. При этом все остановки электрички будут сохранены.
С завтрашнего дня первый поезд из Дарницы будет отправляться в 06:31, а со станции Святошин — в 06:30. Полный перечень остановок электропоезда такой: Дарница (платформа городской электрички), платформа Левый Берег (Березняки) , Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная, по ТЦ «Полесье»), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка, Святошино, Рубежевский (парк Нивки), Сырец, Вышгородская, Зенит (проспект Бандеры Почайная, Троещина-2 (Русановские сады), Троещина, Киев-Днепровский, Левобережная (возле метро) и возвращение к Дарнице. Стоимость билета остается фиксированной — 15 гривен.
За два недели движения кольцевая электричка в Киеве перевезла почти 100 тысяч пассажиров.
Самыми популярными сообщениями стали следующие: Дарница — Центральный вокзал, Святошин — Центральный вокзал и Почайная — Центральный вокзал. -боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»