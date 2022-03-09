Укрзализныця добавляет эвакуационный рейс из Дарницы в Львов
10.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Залоговая фотография. Фото: Укрзализныця
Поезд отправится сегодня в 13:00.
Сегодня, 9 марта, АО Укрзализныця добавляет три эвакуационных рейса из городов, где сейчас наблюдается наибольший спрос пассажиров. В частности, в 13:00 с Дарницы отправится Интерсити+ во Львов. Вместо этого рейс 724 Харьков-Львов в 17:00 отменили из-за насыщенности рейсов из Харькова. Отметим, что с сегодняшнего дня из Киева отправится ряд поездов по разным направлениям. В том числе и к Варшаве.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»