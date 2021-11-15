Укрзализныци предупредили об опоздании поездов. Когда восстановится график движения
15.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Поезда Укрзализныци. Фото: Борис Корпусенко
С сегодняшнего дня поезда могут прийти с задержкой даже более часа.
В Украине с 15 по 19 ноября возможна задержка некоторых поездов. Это вызвано тем, что АО «Укрзализныця» выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка имени Тараса Шевченко.
Опоздание поездов возможно на следующих станциях:
- Мироновка;
- Пятихатки;
- Тимково; Бурты;
- Херсон.
Ориентировочное время задержки — от 5 минут до 1,5 часов. 19 ноября работы по реконструкции пути в «Укрзалізниці» обещают закончить, соответственно возобновится график движения поездов. Конечная остановка будет на станции Татаров. Кроме того, компания начинает реновацию станции «Татаров» и инициирует процедуру переименования станции в «Татаров-Буковель».
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»