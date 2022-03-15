«Укрзалізниці» рассказали о директоре киевской «дороги жизни» — Центральном железнодорожном вокзале столицы
Ежедневно на вокзале собирались тысячи людей
С начала войны Центральный железнодорожный вокзал других вокзалов, стал центром спасения людей.
Ежедневно к нему прибывают тысячи украинцев — женщины, дети, пожилые люди, которых вооруженная агрессия россии против Украины заставила покинуть свои дома и убегать, спасая собственную жизнь.
Переполненные поезда отправляются с перронов вокзала круглосуточно. С начала войны из Киева эвакуировали уже более 1 млн 300 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
Но платформы, которые покинули люди, долго не остаются пустыми: обратно на киевский вокзал прибывают поезда, загруженные гуманитарной помощью.
Сотни тонн груза ежедневно (3 592 тонны с начала войны было отправлено на вокзал Киева) — медикаменты, продукты, средства гигиены, одежда, вода, товары для защиты военных — бесконечные цепи поставки гуманитарки, которую нужно выгрузить, разместить в здании разыскать в тысячах коробок нужно именно этим заказчикам.
А еще оказать помощь растерянным и напуганным людям, которые находятся на вокзале, проконсультировать их, помочь найти платформу, вагон, помочь сесть в поезд, помочь водой, оказать место для отдыха.
Петр Стецюк. Фото: Укрзализныця
Упорядочивает весь этот водоворот задач, событий и людей с самого начала Петр Стецюк. Он и его команда находятся на работе почти круглосуточно — поскольку вокзал Киева, как место надежды, должен оставаться открытым в любых условиях. для тысяч людей «дорогая жизнь» — Центрального железнодорожного вокзала Киева.
Напомним, Укрзализныця объяснила, как будут отправлять поезда из Киева во время комендантского часа.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»