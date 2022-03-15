«Укрзалізниці» рассказали о директоре киевской «дороги жизни» — Центральном железнодорожном вокзале столицы

magictr | 15.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Ежедневно на вокзале собирались тысячи людей

С начала войны Центральный железнодорожный вокзал других вокзалов, стал центром спасения людей.

Ежедневно к нему прибывают тысячи украинцев — женщины, дети, пожилые люди, которых вооруженная агрессия россии против Украины заставила покинуть свои дома и убегать, спасая собственную жизнь.

Переполненные поезда отправляются с перронов вокзала круглосуточно. С начала войны из Киева эвакуировали уже более 1 млн 300 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

Но платформы, которые покинули люди, долго не остаются пустыми: обратно на киевский вокзал прибывают поезда, загруженные гуманитарной помощью.

Сотни тонн груза ежедневно (3 592 тонны с начала войны было отправлено на вокзал Киева) — медикаменты, продукты, средства гигиены, одежда, вода, товары для защиты военных — бесконечные цепи поставки гуманитарки, которую нужно выгрузить, разместить в здании разыскать в тысячах коробок нужно именно этим заказчикам.

А еще оказать помощь растерянным и напуганным людям, которые находятся на вокзале, проконсультировать их, помочь найти платформу, вагон, помочь сесть в поезд, помочь водой, оказать место для отдыха.

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Петр Стецюк. Фото: Укрзализныця

Упорядочивает весь этот водоворот задач, событий и людей с самого начала Петр Стецюк. Он и его команда находятся на работе почти круглосуточно — поскольку вокзал Киева, как место надежды, должен оставаться открытым в любых условиях. для тысяч людей «дорогая жизнь» — Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Напомним, Укрзализныця объяснила, как будут отправлять поезда из Киева во время комендантского часа.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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