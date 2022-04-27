«Укрытие» для достопримечательностей: украинские архитекторы представили идею защиты монументов
Визуализация «укрытия» для памятника. Фото: Balbek Bureau
Архитектурное агентство «Balbek Bureau» предлагает накрывать достопримечательности специальными модулями.
На своем сайте Бюро подробно и с примерами показало, как будут выглядеть современные и модульные конструкции для защиты важных сооружений. Компания вдохновлялась мировым опытом защиты сооружений, опираясь на исторические фото времен Второй мировой войны, а также современные сооружения, созданные украинцами в наши дни.
За цель архитекторы взяли создать экономные и простые в моделировании сооружения:
«В основу системы RE: Ukraine. Monuments заложен принцип модульности. Модуль стандартного размера (2000×1500 мм) можно дублировать по вертикальной и горизонтальной плоскости.
Чтобы применить систему, нужно произвести обмеры монумента, определить количество модулей и умножить ее на количественные показатели материалов. Этот алгоритм ускоряет процесс моделирования укрытия и позволяет избежать перерасходов».
Для наглядности, архитектурное бюро также «примерило» свои сооружения на реальных памятниках.
На протяжении последних недель в Киеве уже конструкции вокруг памятников: Святому Владимиру, княгини Ольге, Святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Ярославу Мудрому, Богдану Хмельницкому, Тарасу Шевченко, Данте Алигьери, Петру Сагайдачному и Михаилу Грушевскому. «text-align:center;»>***
Ранее «Balbek Bureau» презентовали модульный временный жилой комплекс для переселенцев.
< strong>Никита СОЛОИД, «Вечерний Киев»