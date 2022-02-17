Укрепление тоннелей и гидроизоляция арки: на Подольском мостовом переходе продолжаются работы
Вывозят последние временные опоры арочного моста. Фото: Алексей Самсонов
На важном инфраструктурном объекте продолжаются работы, которые можно выполнять в зимнее время.
В частности, в районе Русановских садов продолжают укреплять тоннели будущей ветки метро на Троещину. Панорамную съемку опубликовал на своей странице в фейсбуке мэр столицы Виталий Кличко.
«Столица, даже в такое сложное для страны время, должна и дальше развиваться, продолжать воплощать запланированные проекты, строить и обновлять инфраструктуру. В частности, продолжаются сегодня работы, которые можно осуществлять и в зимний период, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Например, там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака. Также в районе Русановских садов продолжают укреплять тоннели будущей ветви метро на Троещину», — сообщил Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что продолжается и процесс нанесения гидроизоляции на арочной конструкции моста через Днепр. А также вывозят последние временные опоры арочного моста. Работают специалисты и на уже построенных автомобильных съездах на Подоле.
«Когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о мостах через реку Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, общей протяженностью свыше 10 км, соединяющих Разделение с Воскресенским массивом и », — подчеркнул мэр.
Напомним, 5 ноября, мэр столицы Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА— Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского моста.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»