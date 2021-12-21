Украинскому художнику открыли барельеф в центре Киева
Фото: Борис Корпусенко
Мемориальную доску открыли на улице Большая Житомирская, 8/14, где проживал живописец.
Сегодня, 21 декабря, в столице открыли мемориальную доску народному художнику Украины, заслуженному деятелю искусств УССР, члену-корреспонденту Академии искусств СССР Владимиру Костецкому.
В частности, на открытии присутствовала невестка художника, искусствовед Ольга Костецкая, благодаря обращению которой и было принято решение об установлении барельефа художнику. Доску открывал директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.
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Владимир Костецкий родился 1 декабря 1905 года в селе Ховмы Черниговской области, но большую часть жизни провел в Киеве. Художник известен благодаря жанровым композициям: его лучшие произведения отличаются тщательностью разработки сюжета и психологизмом характеров изображенных героев. Сейчас работы живописца хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко и Национальном художественном музее Украины.
Умер Владимир Костецкий 26 мая 1968 года в Киеве от инсульта, похоронен /p>
Кстати, на этой же улице расположен памятный барельеф еще одному известному киевлянину — архитектору Павлу Алешину. Он расположен на фасаде Дома врача, который спроектировал и где проживал Алешин, по адресу улица Большая Житомирская, 17.
Ольга КОСОВА, фото Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»