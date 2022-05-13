Украинским атомщикам посоветовали молиться, чтобы не грянул новый Чернобыль
Состояние украинской атомной энергетики настолько плачевно, что остается только молиться, чтобы ее выход на полную мощность не привел к катастрофе масштабов Чернобыльской. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Наш» экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
Ранее компания «Энергоатом» отрапортовалась, что впервые в истории Украины запущены все имеющиеся на ее территории 15 энергоблоков АЭС. «Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль», – прокомментировал генерал.
Он напомнил о сильной зависимости украинской атомной энергетики от российского топлива и удручающем техническом состоянии оборудования. «Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы «Энергоатом» пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и [энергоблоки] не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», – посоветовал Москаль.
После переворота 2014 года Украина пыталась перевести свои АЭС на американское ядерное топливо, чтобы снизить зависимость от России, но ничего из этого вышло – советские реакторы на нем работают плохо.