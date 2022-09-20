Украинский вундеркинд. 9-летний Илья Войтович установил самый умный рекорд страны
Мальчик стал рекордсменом в номинации “Наибольшее количество наград за успехи в обучении и творческом развитии”.
Родные говорят, что для медалей и кубков мальчика им приходится покупать все новые и новые полочки. Илья с детства стал проявлять свои интеллектуальные, творческие и музыкальные способности, — говорит мама мальчика Оксана Войтович. — Например, в два года уже знал все буквы и цифры, в три начал читать и быстро считать. Через год стал посещать центр раннего развития детей и студию эстетического воспитания… С первого класса изучал ментальную арифметику и пять раз получал чемпионство на региональных и всемирных олимпиадах.
В начальной школе мальчик стал призером всеукраинских онлайн-олимпиад по математике, информатике, английскому языку и искусству. А на днях записался на кружок по компьютерному программированию и шахматам. Илья играет на скрипке, а в свободное время занимается еще и моделингом.
“Все это — инициатива сына, а не моя, — убеждает мама. — Илья любит обучаться, ему просто даются как технические, так и творческие науки. Домашние задания он выполняет сам — и я почти никогда их не проверяю”.
По словам мамы, зарегистрировать рекорд они хотели прежде всего для того, чтобы поддержать сына в его пылу к учебе. И вот в начале этого учебного года Илье вручили диплом.
читайте также: Российские оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС — ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов У руководителей Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова достижений, который называют золотым фондом.
“Это наиболее успешные дети нашей страны, — отмечает Лана Ветрова. — К сожалению, из-за войны многие школьники с родителями выехали из Украины. Мы очень ждем победы, чтобы наши талантливые дети вернулись домой, росли и учились здесь.
Спасибо, что прочитали этот текст в газете Экспресс. У нас — только оригинальные тексты.
Читайте также о том, как украинцы “рассчитались” с жителями ЕС за убежище от войны