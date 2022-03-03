Украинский парламент обратился за помощью к мировому сообществу
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Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
3 марта 2022 года Верховная Рада Украины провела пленарное заседание во время которого приняли ряд чрезвычайно важных решений для жизни страны в условиях войны и обратились в ряд международных организаций.
С начала коварного вторжения в Украину Российская Федерация систематически совершает нападения, в том числе и с воздуха, на жилые дома, больницы, детские сады, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры. Уничтожает культурные памятники, а также объекты критической инфраструктуры, повреждение которых может привести к техногенной катастрофе общемирового масштаба, в частности на химические склады и предприятия, места хранения особо опасных отходов. Захватила Чернобыльскую АЭС.
«Ежедневно мы фиксируем многочисленные военные преступления, совершаемые Вооруженными Силами Российской Федерации под руководством их Президента Владимира Путина. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине погиб 21 ребенок, 55 был ранен. Российские военные с невиданной жестокостью уничтожают жилые дома, больницы, детские садики и школы, хладнокровно убивают мирное население…»,— отмечается в тексте Постановления.
В связи с угрожающей ситуацией,Верховная Рада Украины требует от международного сообщества, в частности ООН, Международного Комитета Красного Креста, Европарламента , международных организаций и их парламентских ассамблей, иностранных парламентов и правительств ряда неотложных действий:
—Внедрение бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры;
Также в своем Постановлении Верховная Рада обратилась к Генеральному Секретарю ООН Антонио Гутеррешу с призывом посредничества в прекращении войны.
Народные депутаты привели список возмутительных преступлений, которые систематически совершает Российская Федерация с начала коварного и безосновательного вторжения в Украину:
— Объектами нападений страны-агрессорки стали жилые дома, больницы, детские сады, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры в Украине. Тысячи людей, в частности дети, получили ранения или были вынуждены покинуть свои дома. критической инфраструктуры — их повреждение может привести к техногенной катастрофе общемирового масштаба.
— Россия выпустила несколько сотен оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа «Искандер» и «Калибр» по городам и селам Украины, вопреки нормам международного гуманитарного права РФ сбросила вакуумные бомбы на Харьков и Ахтырку.
—От артобстрелов Харьков, Волноваха, Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы, а жителям, преимущественно находящимся в укрытиях и подвалах, не хватает продуктов, питьевой воды и медикаментов, отсутствует медицинское отопление.
—Российские оккупационные силы захватили Чернобыльскую АЭС вблизи которой уже зафиксировано превышение уровня радиации. Войска Российской Федерации также ведут боевые действия в непосредственной близости от других атомных электростанций, что угрожает экологической и гуманитарной катастрофой не только для Украины и Европы, но и для всего мира.
Эти кровавые преступления путинского режима являются вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права и требуют немедленного прекращения и расследования как международные военные преступления.
«Украина отчаянно борется с агрессором за свою независимость, за европейский выбор украинского народа, борется за все ценности, которые являются фундаментальными для Европейского Союза и всего демократического мира. Эта война является борьбой за существование таких понятий как уважение к человеческому достоинству, свободу, демократию, равенство, верховенство права и права человека для всего мира. Украинская Армия и весь украинский народ стали на защиту своей Родины, своего исторического и цивилизационного выбора», — отмечается в Постановлении.
Также, Верховная Рада Украины — ряд чрезвычайно важных законодательных актов: — закон об утверждении Указа Президента Украины «Об всеобщей мобилизации» (регистр. 7113);
— Закон об одобрении Указа Президента Украины «Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований» ( регистр.№7115);
— Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно обеспечение ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143);
— Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно
— Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора) (регистр. №5101); — Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ужесточение уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (регистр. №5101); — Закон о внесении изменений вУголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (регистр. №7118); — Закон Украины «О внесении изменений в Закон Закона Украины „ О судоустройстве и статусе судей“ об изменении подсудности судов» (регистр. №7117); — Закон Украины «О внесении изменений в Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» (регистр. №7116); — Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» (регистр. №7120); — Закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (регистр.№7121); — Закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (реестр №7122); — Закон о внесении изменений вУголовный кодекс Украины относительно ужесточения ответственности за мародерство (регистр.№7124); — Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения
— Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора) (регистр. №5101);
— Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ужесточение уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (регистр. №5101);
— Закон о внесении изменений вУголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (регистр. №7118);
— Закон Украины «О внесении изменений в Закон Закона Украины „ О судоустройстве и статусе судей“ об изменении подсудности судов» (регистр. №7117);
— Закон Украины «О внесении изменений в Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» (регистр. №7116);
— Закон Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» (регистр. №7120);
— Закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (регистр.№7121);
— Закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (реестр №7122);
— Закон о внесении изменений вУголовный кодекс Украины относительно ужесточения ответственности за мародерство (регистр.№7124);
— Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения( регистр.№ 7125)
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»