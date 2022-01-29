Украинский лоукостер будет летать из Киева на Сардинию

magictr | 29.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Украинский лоукостер будет летать

Лоукостер SkyUp. Фото: из открытых источников

Регулярные рейсы перевозчик планирует начать с мая этого года.

Государственная служба предоставила авиакомпании SkyUp права на эксплуатацию воздушных линий Киев-Ольбия. Теперь авиакомпания SkyUp будет выполнять рейсы Киев — Ольбия (Итальянская Республика) — Киев. Частота: 2 рейсы на неделю.

Регулярные международные перевозки перевозчик планирует начать с 21 мая 2022 года.

Напомним, испанский лоукост-перевозчик «Vueling» начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Парижем. Киевом.

Компания «Vueling» осуществляет рейсы из международного аэропорта «Борисполь» в парижский аэропорт Орли.

Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева дважды в неделю—каждую вторник и воскресенье. Прямой перелет длится более трех часов.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr