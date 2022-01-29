Украинский лоукостер будет летать из Киева на Сардинию
Лоукостер SkyUp. Фото: из открытых источников
Регулярные рейсы перевозчик планирует начать с мая этого года.
Государственная служба предоставила авиакомпании SkyUp права на эксплуатацию воздушных линий Киев-Ольбия. Теперь авиакомпания SkyUp будет выполнять рейсы Киев — Ольбия (Итальянская Республика) — Киев. Частота: 2 рейсы на неделю.
Регулярные международные перевозки перевозчик планирует начать с 21 мая 2022 года.
Напомним, испанский лоукост-перевозчик «Vueling» начал пассажирские рейсы регулярного сообщения между Парижем и Парижем. Киевом.
Компания «Vueling» осуществляет рейсы из международного аэропорта «Борисполь» в парижский аэропорт Орли.
Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева дважды в неделю—каждую вторник и воскресенье. Прямой перелет длится более трех часов.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»