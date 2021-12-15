Украинский фильм в кинотеатрах сделали доступным для незрячих
Главная героиня— Юлия, которая занимается MMA с детства
В кинотеатрах люди с нарушением зрения могут «просмотреть» ленту «С завязанными глазами» с мобильным приложением Earcatch. Звукоописание к фильму изготовила инициатива «Доступное кино» общественной организации Борьба за право.
Звукоописание — это краткое закадровое описание визуальной части фильма для незрячих зрителей. В мировой практике он существует уже более 30 лет.
О чем фильм
Главная героиня — спортсменка Юлия, занимающаяся ММА (смешанными боевыми искусствами) с детства. Она отправляет соперниц в нокаут и не знает другого мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга. Сильное жизненное потрясение, когда ее парень исчез в АТО, побуждает героиню пойти вопреки общественным стереотипам и искать судьбы за пределами большого спорта. Однако прошлое не хочет отпускать Юлию и вызывает ее на бой.
Главную роль сыграла киевская актриса Мария Кошкина. Кадр из фильма
Главную роль в фильме «С завязанными глазами» сыграла обладательница кинопремии «Золотая Волга» за лучшую женскую роль Марина Кошкина. Фильм победил в конкурсе дебютных фильмов на Варшавском кинофестивале, получил приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм на Одесском кинофестивале. В общей сложности фильм участвовал в около двадцати фестивалях, его отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.
Сильное жизненное потрясение побуждает героиню пойти вопреки общественным. Кадр из фильма
«Только на большом экране можно будет увидеть все, что мы вложили в это кино, а это в первую очередь, искренняя эмоция и душа. Не хочу называть события этого фильма фантастикой, потому что это современность, реальные истории составлены в один пазл с положительным решением сложных взаимоотношений между человеком и обществом, особенно когда в центре событий находится сильная женщина, которая в состоянии даже себе бросить вызов». , — поделился режиссер фильма Тарас Дронь.
В каких кинотеатрах показывают:
Октябрь, KINO42, Лира, Магеллан, Лейпциг, Флоренция, им. Шевченко, Старт, Факел, Бумер, Линия кино (Магеллан на Глушкова). zrobili-dostupnim-dlja-nezrjachih-bc85ed9.jpg» alt=»Украинский фильм в кинотеатрах сделали доступным для незрячих» />
18 декабря в 17:00 в кинотеатре «Лира» пройдет специальный показ с творческой группой. фильм представят режиссер Тарас Дронь, продюсер Валерия Сочивец, актер Игорь Колтовский.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»