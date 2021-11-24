Украинских водителей хотят обязать менять шины по сезону
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Водителей хотят обязать менять шины по сезону. Фото: сеть Интернет
Руководство патрульной полиции напомнили, почему важно менять летнюю резину на зимнюю. А также анонсировали, что вскоре на законодательном уровне планируют обязать водителей «переобувать» шины по сезону.
К каким только оправданиям не прибегают водители, которые не хотят «переобувать» авто из летней резины на зимнюю: «зимняя резина дорого стоит», «я не успел изменить, потому что на шиномонтаже километровые очереди», «зимой сажусь за руль мне редко это» или «у нас нет таких морозов, чтобы резину постоянно менять». Однако такими действиями подвергают опасность не только себя, но и всех участников дорожного движения…
Алексей Белошицкий
Почему так важно менять шины по сезону, чем отличается летняя резина от зимней и какими мероприятиями вскоре планируют заставить водителей «переобувать» авто,— рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По словам Алексея Белошицкого, летняя резина вообще не приспособлена к эксплуатации в зимний период. Ведь во время гололеда провоцирует гарантированное скольжение и «пробуксовку». И самое важное — существенно увеличивает риск возникновения ДТП. Только во вторник, 23 ноября, когда в Киеве под вечер пошел первый снег, в правоохранители поступило более 25 вызовов о ДТП. И практически все участники аварий были на летней резине. ponbspsezonu-3c361de.jpg» alt=»Украинских водителей хотят обязать менять шины по сезону» />
ДТП на столичных дорогах
ДТП на столичных дорогах
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА ОТ ЗИМНОЙ
Летняя резина имеет более плотный состав, поэтому становится эластичной только при высоких температурах от +7С ̊. Если температуры ниже +7С -, то такая резина теряет свои эластичные свойства, или простыми словами — дубеет. Собственно, это влияет на эффективность сцепления с асфальтом. Следовательно, увеличивается тормозной путь минимум в два раза и уменьшается управляемость автомобилем. В таком случае даже опытному водителю будет сложно рассчитать тормозной путь, и это может стать причиной ДТП.
Зимняя резина имеет специализированный рисунок протектора
Что касается зимней резины, ее химический состав позволяет лучше всего проявлять себя во время низких температур.
«Зимняя резина, как правило, имеет специализированный рисунок протектора с глубокими каналами и ламелями — микроразрезами на поверхности блоков протектора, которые необходимы для отвода снега и воды из-под колес автомобиля и надежного сцепления с дорогой»,— комментирует Белошицкий.
Есть два вида протектора:
- Европейский (отличается широкой паутиной канавок, расположенных по диагонали). Созданный для обычных погодных условий в зимний период.
- Скандинавский (с глубокими ламелями и более выразительным рельефом). Используется для очень заснеженных дорог. Также, Алексей Белошицкий подчеркивает, что важная и наличие шипов в зимних шинах — они помогают лучше «держать» дорогу в заснеженную погоду.
«Страховые компании могут отказать вам в выплате убытков, если в момент ДТП на авто были шины не по сезону. Кроме того, еще одним важным нюансом является изменение всех четырех шин, а не только на ведущей оси. Даже несмотря на то, что зимние шины на одной оси могут дать чуть большее сцепление, в некоторых ситуациях наоборот — машина легко пойдет в занос», — отмечает заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
МИФЫ О ЗИМНИХ ШИНАХ
Алексей Белошицкий также развеивает самые популярные мифы о зимних покрышках.
Миф №1. «Когда мой дедушка ездил на „жигулях“, там не было никаких зимних шин и все было хорошо».
Правда №1. Не было хорошо. Просто альтернативы в те времена владельцы авто не имели. Также важным аспектом является интенсивность движения и количество машин на улицах. Ведь когда-то дороги были гораздо меньше загружены, чем сейчас.
Миф №2.«Я такой отменный водитель, что зимние шины мне не нужны».
Правда №2. Каким бы «лихим» водителем вы не были, законы физики никто не отменял. Сцепление с дорогой на летней шине ужаснее при низких температурах. Отсюда и значительно более длинный тормозной путь. Следовательно, менее лихой водитель, который «переобулся» на зимние шины, остановится быстрее. Зато «лихой молодец» на пожилых въедет в него, поскольку соответственно будет иметь более длинный тормозной путь.
Миф №3.«Зимние шины такие же, как летние, и все это маркетинг».
Правда №3. Нет, не такие же. Химический состав летней и зимней резины отличается.
ЗАМЕНА ПОКРЫШОК ПО СЕЗОНУ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ УРОВНЕ
«Предварительно предлагается период с 1 ноября до 1 апреля, который является обязательным. Именно такой отрезок времени применяется в других странах. Пока, просим водителей: не ищите оправдания, почему для вашего авто не нужны зимние шины. Ведь, если вы беспокоитесь о собственной безопасности и комфорте, они точно необходимы»,— подытожил Белошицкий.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»