Украинские звезды создали видеоконцерт в поддержку медицинских работников
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Фото иллюстративное
В проекте приняли участие около 40 известных артистов, музыкантов, телеведущих и деятелей культуры, которые стремятся поддержать всех, кто защищает наше государство на медицинском фронте, спасая сегодня жизнь украинским гражданам.», — отметил инициатор мероприятияПавел Шилько.
В проекте «Военный видеоконцерт для медработников Украины» приняли участие: Святослав Вакарчук, MONATIK, Юлия Санина (The HARDKISS), Артем Пивоваров, Виктор Павлик, Александра Зарицкая (KAZKA), Руслана, Наталья Могилевская, Олег Собчук (СКАЙ), Павел З Кристина Соловой, Ольга Сумская, Владимир Остапчук, Мария Ефросинина, Потап, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие.
Афиша заката. Фото предоставлено организаторами
Каждый из участников внес свой вклад в видеоконцерт — или выразил поддержку медикам, или сделал речь и исполнил песню.
MONATIK исполнил новую песню с припевом «Война твое имя. Невесна», Артем Пивоваров впервые спел композицию со словами «Не твоя война», также с премьерой принял участие в концерте Grohotsky.
Наталья Могилевская спела новую версию текста на музыку своего хита «Луна». Современная вариация этой песни имеет, например, следующие слова: Утром, когда все спали,
Сны свои рисовали,
Мечтали — вскоре< br />Придет весна,
В нашу страну утром,
Бомбами и на танках,
На самолетах дерзко
Февраля пришла война.
Часть музыкантов исполнили хиты из собственного репертуара: Юлия Санина — «Журавли»,Александра Зарицкая — «Плакала».
<< strong>Виктор Павлик иВиталий Козловский совместно исполнили знаменитую песню Владимира Арменича на словаНиколая Сингаевского «Барашни», которая является одной из самых любимых песен среди миллионов украинцев.
Смотреть видеоконцерт можно по ссылке.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»