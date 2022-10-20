Украинские защитники уничтожили еще 370 кафиров и много вражеской техники
Общие потери путинской армии на войне достигли 66 650 человек.
Событие: За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили около 370 россиян, 13 танков, вертолет, шесть крылатых ракет и многие другие военные техники. Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии: По информации ВСУ, с 24 февраля российская армия потеряла на войне с Украиной около 66 650 военных. Наши защитники уничтожили немало вражеской техники:
— танков — 2 567 (+13 по сравнению с предыдущими сутками),
— боевых бронированных машин — 5 255 (+20),
— артиллерийских систем — 1 646 (+9),
— реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 372,
— средств противовоздушной обороны (ПВО) — 189,
— самолетов — 269,
— вертолетов — 243 (+1),
— беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1 311 (+25),
— крылатых ракет — 329 (+6),
— кораблей /катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4 005 (+6),
— специальной техники — 147 (+1).
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Генштаб уточнил, что в результате ударов Сил обороны в последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области, где до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники. «Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов, — информируют ВСУ. — Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 крылатых ракет- и 16 БпЛА, из них 14 «Shahed-136» иранского производства.Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭБ и 6 других важных. К тому же, в ночь на 20 октября над Николаевской областью уничтожены 14 российских боеприпасов «Shahed-136» иранского производства, которые еще называют дронами-камикадзе. Об этом сообщило воздушное командование «Юг» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. «Ночью 20 октября российские оккупационные войска снова атаковали Николаевщину ударными беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», по два беспилотника уничтожены воинами Войсково-Морской еще один — Национальной полицией Украины», — сказано в сообщении.