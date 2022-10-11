Украинские защитники уничтожили еще 240 захватчиков и много вражеской техники

magictr | 11.10.2022 | Новости | Комментариев нет

Общие потери путинской армии превысили 63 тысячи.

Украинские защитники уничтожили еще 240 захватчиков и много вражеской техникиУкраинские защитники уничтожили еще 240 захватчиков и много вражеской техники A A+ A++