Украинские защитники уничтожили еще 240 захватчиков и много вражеской техники magictr | 11.10.2022 | Новости | Комментариев нет Общие потери путинской армии превысили 63 тысячи. A A+ A++ Похожие записи Жители Уфы требуют прекратить возведение новостройки рядом с их домом Комментариев нет | Май 12, 2021 Белоцерковец в компании киевлян, угнал автомобиль в День Независимости (ФОТО) Комментариев нет | Авг 27, 2017 Врачи Киево-Святошинского района будут консультировать через Viber Комментариев нет | Сен 28, 2018 В Василькове появится центр для женщин, пострадавших от насилия (ФОТО) Комментариев нет | Сен 20, 2018 Об авторе magictr