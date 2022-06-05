Украинские защитники продолжают вытеснять кафиров из Северодонецка
На Донбассе враг понес значительные потери в живой силе. Возле Николаевки погиб российский генерал.
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Событие:Сегодня российские кафиры обстреляли почти три десятка населенных пунктов Украины. Целились в основном на объекты инфраструктуры. Генштаб ВСУ обнародовал оперативную сводку с фронта на вечер 102-х суток войны.
Детали и комментарии: «На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали подразделения наших войск и гражданской инфраструктуры в Северодонецке, Лисичанске, Тошковце Устиновке из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, – сообщают в главном органе управления войсками. – Николаевку, Белогоровку, Покровское и Доломитное, а вблизи Бахмута и Берестового применили штурмовую и армейскую авиацию. Пытались захватить Белогоровку и Николаевку, но понесли потери в живой силе и технике и отступили».
У поселка Николаевка ВСУ ликвидировали российского генерала Романа Кутузова. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как сообщает Луганская ОВА со ссылкой на 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко, украинские защитники продолжают вытеснять россиян из Северодонецка, истребляя их технику.
«В результате точной работы уничтожены укрепления, две БМП- и легковые автомобили противника», – сообщили в ОВА и обнародовали видео уничтожения техники российских войск в восточной части города.
На Донецком направлении враг бомбил из авиации Славянск и Лисичанск. При поддержке артиллерии возобновило наступление на Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван.
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Рашисты также обстреливали гражданскую инфраструктуру Зайцева, Нью-Йорка, Торецкая, Красногоровки, Марьинки, Успеновки, Орехового и ;янского.
«На Северском направлении противник усиленно охраняет участки украинско-российской границы в брянской и курской областях. Совершил минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области, сообщает пресс-секретарь Генштаба Александр Шпутун. На Харьковском направлении вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от Харькова.Для сковывания действий Сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций наших подразделений. Салтов. Нанес ракетные удары по населенному пункту Коротич».
Оккупанты сосредоточены на продолжении наступления на Славянск. На этом направлении обстреливали гражданскую инфраструктуру Чепиля, Дибривного, Вернополья, Довгенького и Богородичного. Безуспешно пытались вести наступление и штурмовать Богородичное и Довгенькое.
На Южнобужском направлении оккупанты били из артиллерии по Николаеву, Прибугскому, Луче, Благодатному, Широкому и Токарево. Пытались снова захватить Белый Колодец, но после огневого поражения нашими войсками отступили.
Для россии далее основной целью остается Киев. Особенно – ndash; сейчас, когда происходит горячая фаза войны. Об этом сообщила, комментируя утренний обстрел столицы, заместитель Министра обороны Анна Маляр в эфире Всеукраинского телемарафона. Доказательством является то, что сразу 4 крылатых ракеты армии России попали в объект в столице. Глава правления «Укрзализныци» Александр Камишин, уточнил, ракеты попали в Дарницкий вагоноремонтный завод, расположенный на Левобережье.