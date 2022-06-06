Украинские защитники отбросили российский флот от наших берегов более чем на 100 километров, — Минобороны
Министерство обороны также сообщило об успехе нашей армии в Северодонецке.
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Событие: Вооруженным силам Украины удалось отбросить группировки Черноморского флота РФ более чем на сто километров от побережья. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Детали и комментарии:«В результате наших активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка Черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров», — говорится в сообщении. При этом рашисты сменили тактику, пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря. В частности, российские военные развернули в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также опрокидывают дополнительные силы на остров Змеиный.
Кроме того, сохраняется угроза нанесения россией ракетных ударов по морскому направлению. «С начала вторжения вражеские корабли и подлодки осуществили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. В настоящее время интенсивность ударов крылатыми ракетами «Калибр» снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражено , — добавили в министерстве. В Минобороны считают, что это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которой достаточно для нанесения ударов по украинской территории.
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Минобороны также сообщило об успехе нашей армии в Северодонецке, где, несмотря на ожесточенные бои и преимущество оккупантов в артиллерии. «Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов, проинспектировал работу подразделений ГУР МО в городе Северодонецк, – говорится в сообщении. — На сегодня это «горячее» направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города».
По данным американского Института изучения войны (ISW), благодаря контратакам в Северодонецке украинские военные отразили значительную часть города и вытеснили русские войска из южных окраин города.