Украинские защитники ликвидировали еще 650 захватчиков. Российские военные отказываются воевать
Украинцы нанесли высокоточный удар по зданию, в котором находилось до 500 кафиров.
Событие: Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 650 российских кафиров. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Детали и комментарии:По данным Генштаба, всего с 24 февраля Россия потеряла уже 80 860 военных. ВСУ также обнародовали потери врага в боевой технике:
— танков — 2840 (+2 по сравнению с предыдущими сутками),
— боевых бронированных машин — 5742 (+12),
— артиллерийских систем — 1837 (+8),
— реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 393,
— средств ПВО — 206 (+1,
— самолетов — 278,
— вертолетов — 261,
— беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1507 (+1),
— крылатых ракет — 399,
— кораблей /катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16),
— специальной техники — 160.
Генштаб также подтвердил поражение Силами обороны района сосредоточение кафиров в Херсонской области. «В районе населенного пункта Днепряне по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых впоследствии умерли еще 16 человек. уточняется», — говорится в сообщении.
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На фоне поражений русские военные отказываются сражаться, но их все равно бросают на передовую. Издание «Медуза», ссылаясь на обнародованные истории настоящего и Сирены, информирует, что российских мобилизованных, отказавшихся воевать, бросили на передовой в Луганской области, а затем заперли в подвале, где держали еще более 200 человек. В частности, двоих мобилизованных жителей Подмосковья, так и не прошедших обучение, бросили под Сватовым в Луганской области. Их вместе с другими мобилизованными мужчинами отправили на передовую, где им приказали рыть окопы. Через некоторое время начался артиллерийский обстрел. Призывники рассказали, что они держались на этой позиции три дня без еды и воды. Командование их покинуло, а у мобилизованных не было ничего, кроме автоматов. В результате они отступили. Тогда родственники мобилизованных подняли шум и призывников на КАМАЗах вывезли в Россию. «Только что они прибыли в военную часть в Белгороде, начался очень сильный прессинг. Их называли петухами, тварями… Какими словами только можно. Это говорит командующий состав. Потому что отступили. Потому что должны были вернуться назад на передовую как мясо», — рассказывает сестра одного из них. Когда офицеры поняли, что отказчикам не удастся вернуть на передовую оскорблениями, они вывезли их обратно в Луганскую область.
Ранее ВВС сообщало, что на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованных россиян, отправленных в район Сватового Луганской области. Женщины требовали вернуть своих родных, поскольку подразделения, в которых они служат, понесут огромные потери, а командование не позволяет им отступать под угрозой расстрела.