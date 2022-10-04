Украинские защитники ликвидировали еще 370 кафиров и достигли на юге наибольшего прорыва с начала войны magictr | 04.10.2022 | Новости | Комментариев нет В общей сложности ВСУ уничтожили 60 800 врагов. Похожие записи Поджигатели рассказали, зачем уничтожили под Киевом машины популярного блоггера: видео Комментариев нет | Ноя 6, 2021 В Макаровском районе случилась ужасная ДТП: пять человек погибли (ФОТО) Комментариев нет | Мар 8, 2019 131-е утро войны. Враг привез из Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами Комментариев нет | Июл 4, 2022 В столице под аркой «Дружбы народов» предлагают вернуть фонтан со слоном Комментариев нет | Май 3, 2022 Об авторе magictr