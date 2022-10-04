Украинские защитники ликвидировали еще 370 кафиров и достигли на юге наибольшего прорыва с начала войны

magictr | 04.10.2022 | Новости | Комментариев нет

В общей сложности ВСУ уничтожили 60 800 врагов.

Украинские защитники ликвидировали еще 370 оккупантов и достигли на юге /p> </p> <p><img class=

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