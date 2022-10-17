Украинские защитники ликвидировали еще 320 захватчиков
Общее количество уничтоженных врагов достигло 65320.
ВСУ. A A+ A++ Содержание: Силы обороны Украины уничтожили еще 320 российских военных, восемь танков, 10 артиллерийских систем и РСЗО. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали и комментарии: Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Всего с 24 февраля украинские защитники ликвидировали около 65 320 оккупантов. Вот потери врага в технике, обнародованной Генштабом:
— танков — 2537 (+8 по сравнению с прошлыми сутками),
— боевых бронированных машин — 5205 (+12),
— артиллерийских систем — 1599 (+10),
— реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 366 (+1),
— средств противовоздушной обороны (ПВО) — 187 (+1),
— самолетов — 268,
— вертолетов — 242,
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— беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1241 (+17),
— крылатых ракет — 316,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 3969 (+10),
— спецтехники ‒ 144 (+1).
По информации Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами. В частности, в Станице Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.